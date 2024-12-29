分析／財劃法點燃高市長選戰　黃捷捉對廝殺柯志恩搏參選聲量

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分析／財劃法點燃高雄市長選戰　黃捷捉對廝殺柯志恩搏參選聲量

▲民進黨立委黃捷（左），頻頻藉由財劃法槓上國民黨立委柯志恩。（圖／資料照）

▲綠委黃捷（左），頻頻藉由財劃法槓上藍委柯志恩（右）。（圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

《財劃法》修法後，行政院喊話將展開救濟動作，掀起再一波朝野衝突。藍委柯志恩近日慘遭多位綠委狂轟濫炸，不只邱議瑩、賴瑞隆輪番圍剿，連新手立委黃捷也嗆柯「我們走著瞧！」「選什麼高雄市長？」藍營地方人士指出，距離九合一選舉雖還有兩年多，但立院攻防延燒地方，選戰已逐漸白熱化，黃捷先前受訪談及接班議題，未直接否認參選，反以「沒想過要選」帶過，野心其實不小，透過這次法案攻防，意圖與柯志恩捉對廝殺的態度也相當明顯。

《財劃法》三讀修正通過，讓高雄每年統籌分配款增加245億，位列全國第三，但南部綠營執政縣市反彈聲卻前仆後繼，高雄市長陳其邁頻頻站上火線帶頭批評，黨內一呼百諾，有意參選下屆高雄市長的區域立委也沒錯過「發聲」機會，討伐聲浪全指向有望代表國民黨參選下屆高雄市長的立委柯志恩，批柯未信守「會期內不通過」的承諾，將《財劃法》三讀簡化為「柯志恩不夠愛高雄」的結果，讓柯志恩國會、地方兩頭燒。

儘管柯志恩一再澄清，正面應戰，但財劃法後續發展的不可控，也平添她日後選戰變數，知情人士指出，柯志恩並非法案主推人，更不是黨團高層幹部，若要把修法結果全推在柯身上，簡直是「欲加之罪，何患無辭？」針對國民黨版本3％首都分配稅款，柯也早在11月時便公開反對。此外，高雄的綠委若對藍營的憲訴法不滿，也沒見他們提出任何版本，甚至在表決時走了不少人，綠委真的對財劃法非常在乎嗎？為何現在才又來放馬後炮？

《財劃法》修法爭議成為一場政策與政治交織的博弈，熟悉地方政情的人士指出，柯志恩在一波回防雖已相當即時，國民黨中央也多次發臉書、召開記者會幫忙澄清，但在輪番砲火下確實有心而無力，綠營地方利用文宣戰窮追猛打，儘管藍營方不斷質疑，既然綠營認為有縣市政府會因修法後而少領預算造成不公，為何事前不大方提出自家修法版本，讓民眾清楚知道綠營到底想讓哪個縣市多領、想讓哪個縣市少領，結果卻什麼版本都不提，只會抗議修法不公，此舉難道有助讓部分縣市的統籌分配款增加？即便柯本人、國民黨高雄市黨部一再闢謠，也難以做到完全止血的地步。

另，有志參選2026高雄選戰的綠委們各個見獵心喜，除了早早表態的邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺抓準時機修理柯志恩，火力最強的反倒是未明確拒絕參選的綠委黃捷，認為修法中高雄市是全國增幅最低的城市，「如果柯志恩要來高雄選舉，我們走著瞧！」昨日更是直接在充滿媒體的公開場合當面要柯「跟傅崐萁講一下補救《財劃法》」，事後還於臉書發文大作文章。

藍營人士點名，黃捷利用《財劃法》修法劍指柯志恩欲塑造捉對廝殺之感，不排除瞄準高雄市長大位，從民調上分析，林岱樺雖然最高，很早啟動跨選區服務，在正式表態參選市長後更積極勤跑基層，選民服務周到，但人和問題卻讓她很難正式出線，其餘邱議瑩雖知名度高，但形象較為負面，賴瑞隆、許智傑跨區能力弱，只在選區有知名度，這幾人同時又牽動派系糾葛，要整合不容易，假若民進黨黨主席賴清德不會沒收黨內初選，不執意徵召「國王人馬」潘孟安空降，那麼身為陳其邁愛將的黃捷，可能成為下屆高雄市長選戰的奇兵機率確實不低，而黃捷也正好抓準這空間表現，讓《財劃法》意外提前燃起高雄選戰之火。

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