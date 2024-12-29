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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高鐵南延轉彎掀「綠茶壺風暴」　李彥秀揭內幕：賴系、英系角力

▲▼李彥秀 聯訪 李孟諺 婚外情 賴清德 台南幫 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

高鐵南延屏東路廊方案幾經討論後，行政院長卓榮泰28日宣布改採高雄案，在高雄車站增設高雄站，推翻今年1月由行政院前院長蘇貞昌核定的「左營案」。國民黨立委李彥秀今（29日）直言，行政院翻案是一招險棋，除專業考量之外，政治的效應的後座力恐怕是民進黨內「茶壺裡的風暴」。

李彥秀說，2019年時任行政院長蘇貞昌拍板「左營案」，交通部耗時5年，花費上億元進行評估，今年1月才正式由行政院核定。短短1年不到全部「打掉重練」，朝令夕改的決策品質讓人瞠目結舌；翻案後，綜合規劃與環境影響評估全部重新來過，耗費納稅人的血汗錢不說，光是時間又將往後推遲至少4年，台灣有多少個10年可以浪費在如此粗糙的決策品質之上？

李彥秀指出，過去20年，高雄鐵路地下化挖挖停停、縫縫補補，對三民、鳳山等週遭區域造成極大的衝擊，行政院今年1月才核定「左營案」，現在又全部推翻，高雄車站站體已經接近完工，現在確定採用「高雄案」，恐怕又要延長工期，大肆開挖地基或是住戶拆遷。

李彥秀批，高鐵南延屏東路廊決策過程就是「偏好凌駕公義，政治凌駕專業」，如今政策急轉彎，不僅證明當時「左營案」拍板決策品質粗糙，更是嚴重的決策錯誤，昨天卓榮泰院長輕描淡寫用「運輸量能」以及「行車安全」，試圖一筆抹去民進黨政府的錯誤決策，背後付出的代價卻是10年寶貴的時間，民進黨欠高雄一個道歉，欠屏東一個道歉、欠台灣一個道歉。

雖然昨天行政院拍板「高雄案」，但李彥秀強調，後續的政治效應恐怕才要開始，「高雄案」取代「左營案」不僅是前後任院長對於重大建設看法歧異，更是現任院長推翻現任資政的重大政策，中間賴系與英系的政治角力，恐怕也會引發更多的聯想。

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