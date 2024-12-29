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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台人在歐護照被偷　她奔代表處20分鐘辦妥「巧遇林佳龍」

▲▼外交部長林佳龍 立法院外交國防委員會 聯訪 韓國戒嚴相關議題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

外交部長林佳龍於上個月展開為期一周的訪歐行，而在布魯塞爾停留期間，有台灣民眾遺失護照，巧遇林佳龍，林佳龍也特別當面慰問「一切還好嗎？」，而該名台灣民眾也在駐外館的人員協助下順利拿到臨時護照。

作家「托比 TOBY 」在臉書分享，自己的弟弟在歐洲包包遭偷，不只現金沒了，護照也不見，但他們半小時後要搭歐洲之星從布魯塞爾到巴黎，且後天一大早就要搭機返台，當天又是禮拜天，她連忙先幫忙報警，但窗口卻根本沒開，打門口貼的緊急電話打了半天也沒人接，好不容易警察弄好了，他們一行人拿到報案文件後坐上車趕到代表處，簽證官已經在等了，20分鐘內，第弟的臨時護照就在駐布魯塞爾代表處拿到了，「這一天，我深深感受到『台灣南波萬』」。

「托比 TOBY 」進一步透露，當天用完臨時護照，就看到林佳龍從辦公室走出來，慰問怎麼了「一切還好嗎？」代表處燈火通明，他們也順利拿到了臨時護照，立馬重新訂了歐洲之星，當天晚上也如期的入住巴黎旅館。

「托比 TOBY 」接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時則說，當時11月底，剛好遇到外交部團隊訪歐落地第一天，外交部完全沒休息直接下飛機就到代表處開始行程，所以才能幸運的剛好遇到，「台灣駐外人員真的很厲害」。

林佳龍則在貼文底下回覆，「人平安最重要，錢再賺就有了。祝福新的一年，一切順心如意！」

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