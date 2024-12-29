柯文哲交保「講不停」無法感動法官　藍委嘆沉默是金、拿出實證

▲李彥秀建議柯文哲沉默是金。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲26日因涉貪等罪遭起訴求刑28年半，並獲3000萬元交保。北檢針對柯文哲、沈慶京、應曉薇及李文宗等4人提出抗告，高院今（28日）撤銷地院裁定，並發回更裁。國民黨立委李彥秀對此分析，顯然柯文哲一席「我逃跑民眾黨就毀了」的感性發言無法動搖理性的法官，須以實證博得法官信任，否則可能只剩下重回看守所。

李彥秀指出，今天一早高院撤銷柯文哲的交保裁定，發回北院更裁。高院一方面認為交保不足以避免串證與逃亡，另一方面也指出具保金額過低，這樣的結果透露了「法院認為柯文哲逃跑不會毀了民眾黨」，以及當大家聚焦在「受賄罪攻防」的同時，高院更把目光擴及到公益侵占案。

李彥秀說，北院原本有條件的禁止柯文哲接觸同案被告、證人，不僅讓檢方撿到抗告的理由，也讓避免串證的防線出現破口。未來審理期間，柯文哲恐怕只能被軟禁在社會，或是被拘禁在看守所。無論如何，都將大幅壓縮柯文哲與外界聯繫的機會，如果未來再次獲得交保，也需要謹守「沉默是金」的鐵則。

在具保金額方面，李彥秀說，相較於檢方起訴柯文哲收賄1710萬元，幾近2倍的3000萬元重保，看起來並沒有明顯不相當，但若算上公益侵占的6800萬元，原本3000萬元的交保金，就不被高院買單。

李彥秀認為，柯文哲一席「我逃跑民眾黨就毀了」的感性發言，無法再次感動法官的理性，發回更裁後，柯文哲除了拿民眾黨ALL IN外，更要以實證再次博得法官的信任，否則可能只剩下重回看守所就近看管，才能讓高院心安。