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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

終於還韓國瑜公道　她揭高鐵南延「進高雄市區」是韓選總統政見

▲▼國民黨團召開 霸凌輕生 人命關天 分署長神隱 没人負責 記者會 書記長林思銘 立委洪孟楷 陳菁徽 牛煦庭 張嘉郡 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳菁徽 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長卓榮泰28日宣布高鐵南延屏東確定採「高雄案」，推翻今年1月由行政院前院長蘇貞昌核定的「左營案」，而時任國民黨總統參選人、現任立法院長韓國瑜當時就批，高鐵延伸至六塊厝的「左營案」製造「盲腸線」，效益差、浪費錢，標準選舉買票，與今日的卓榮泰想法不謀而合，國民黨立委陳菁徽回顧這段過往感嘆，民進黨就是政治掛帥，忽視高雄民意聲音，也坐實了民進黨政府卡韓的作為。

陳菁徽表示，有關高鐵南延方案，自己也曾在立法院交通委員會質詢過交通部長陳世凱，請陳世凱一定要尊重民意，爭取以高雄案來作為最終拍板，當時陳世凱也允諾會在今年底前拍板，要先感謝行政院傾聽民意，肯定民意代表的爭取。

陳菁徽說，高鐵南延計畫明明可以很明快的決策，偏偏民進黨用政治討論民生議題已經不是第一次，只要遇到國民黨就是反對到底。2019年韓國瑜擔任高雄市長任內，積極爭取高鐵南延的高雄案，也不斷反映民意，結果民進黨政府就是要硬幹通過左營案，完全忽視高雄民意的展現，等於浪費高雄人民5年多的等待。

陳菁徽指出，高雄車站方案行經左營、鼓山、三民、苓雅、鳳山、大寮等人口密集區，透過中心區持續推動的捷運及輕軌路網、高雄車站客運及公車轉運站計畫，可以有效發揮高鐵延伸效益。而當時通過的左營案，此舉無異於讓乘客搭高鐵「倒退魯」再延伸到屏東，不利於高雄發展。

陳菁徽續指，從韓國瑜市長任內到現在，5年後的今天，可以很明顯的看得出來，民進黨就是政治掛帥，忽視高雄民意聲音，讓延宕多年的高鐵南延拖延至今才終於確定，這多年的等待，不僅坐實了民進黨政府卡韓的作為，更是卡高雄發展的罪魁禍首，因此呼籲高雄市的民進黨籍委員，跟民進黨的官員，一定要傾聽民意，勿將政治凌駕民意之上。

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