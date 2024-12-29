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卓榮泰推翻蘇貞昌高鐵左營方案　丁怡銘：團隊都同一群人尊重專業

▲▼行政院長卓榮泰。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陶本和／台北報導

高鐵南延屏東案，行政院長卓榮泰近日拍板「高雄方案」，被認為推翻前行政院長蘇貞昌的「左營方案」，外界不免有派系鬥爭的揣想。對此，前行政院發言人丁怡銘29日受訪表示，路線評估團隊，無論蘇內閣或卓內閣時代都是同一群人，都一樣尊重他們的專業，沒有什麼派系問題。

卓榮泰28日赴高雄時，宣布高鐵南延屏東確定採「高雄方案」，這也等同是推翻今年一月份，前行政院長蘇貞昌所拍板的「左營方案」；政策大轉變，不免被外界質疑，有民進黨內派系鬥爭的問題，甚至有聲音認為，此方案不排除是在為高雄市長空降人選、總統府秘書長潘孟安鋪路。

對於卓榮泰敲定的「高雄方案」，倒是獲得在野黨支持，國民黨立委柯志恩認為，左營方案經過石化廠會有危險性，過去蘇貞昌時代的理由是只要花費570億元，且拆遷戶最少；不過她認為，高雄方案雖然經費高，但以刺激南高雄的角度來看，是最好的選項。

對於左營方案被推翻，以及黨內派系問題，蘇貞昌時代的行政院發言人丁怡銘29日受訪時表示，當初選擇左營方案，考量的是不用經過高雄人口密集的市區，拆遷成本最低、營建成本也最低。

丁怡銘說，新政府（指卓揆）評估後，覺得左營站方案有技術性問題，高雄方案的拆遷問題政府又可以處理，加上又能接軌高雄火車站，對屏東人而言，反正終點一樣，經過的站點多一個，出入也多一個選擇，一樣是好消息。

丁怡銘表示，至於路線評估團隊，無論蘇內閣或卓內閣時代都是同一群人，我們都一樣尊重他們的專業，沒有什麼派系問題。

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