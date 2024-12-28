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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營要推老人免繳健保　醫界反彈大、立委電話被打爆「急收手」

▲▼公益揭弊者保護法 三讀 國民黨 民眾黨合影 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨盼推動65歲以上老人免繳健保，黨內卻爆不同意見。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

在野黨推動65歲以上老人免繳健保，原預計昨立法院會三讀通過《老人福利法》修法，要讓65歲以上且所得在綜合所得稅核定稅率10%的長者免繳健保費，改由中央政府全額補助，引起醫界極大反彈，據了解，這是國民黨團設定優先政策，且國民黨中央以「這是侯友宜大選政策」要求此會期三讀通過，但藍營內部有多位立委表達不妥，服務處電話更是被打爆，幾經拉扯後，昨日並未三讀。民進黨立委吳沛憶今（28日）受訪時表示，年輕人負擔非常大，健保制度應該要照顧到世代分配正義，爭議法案應好好討論，而非突襲式修法。

若依照國民黨團提出之《老人福利法》修法最寬鬆版本，將讓8成長者免繳健保費，經衛福部初估，此次修法後，一年將要多支出359億預算，健保則短收540.7億。昨日包含民間團體的醫改會，醫師公會、護師公會、醫院協會、台灣醫務管理學會等5大醫事團體都發聲強烈反對，醫師工會也表態不贊同這項修法。

醫界人士分析，此法若通過，旅居國外的長者因為健保變免費，也就沒有中斷退保的問題。另外，健保是醫療保險，不該是社會福利，擁有最多資產的老年這一代人，不繳自己用最多的健保費用，反而逼著少用健保的年輕人去多繳健保費，根本不符合社會正義。

對該修法，行政院長卓榮泰日前也坦言，修法如果以本年度65歲以上長者計算，估算有467萬人左右，需要增加中央政府384億元，行政院顯然無法承受、難以同意，修法也未指出彌補資金來源。

昨也傳出國民黨內部有多位區域立委表達反對聲音，憂心一次放寬太多，真的無法跟青壯選民做交代。國民黨立委柯志恩昨日上午更直接表示，65歲以上所得稅未達20%或5%排富或增加國家負擔，健保費由中央全額補助的「老人福利法」，各方意見不一，仍須更多討論協商。

最終傳出，藍營有堅持20%、改為5%及暫緩推動三派，雖民眾黨一度堅持要處理該案，但經各方拉扯後，昨日院會僅三讀通過《公益揭弊者保護法》，並未處理到該爭議法案，吳沛憶今受訪時表示，年輕人負擔非常大，健保制度應該要照顧到世代分配正義，如此爭議法案需要好好討論，國民黨內部很多人有選區壓力，不像黃國昌沒有選區、也不了解社會上不同族群、年齡者的需求。

吳沛憶認為，不是不能討論，但有爭議就應該好好討論，而非像這樣突襲式修法，投票當天不跟社會團體、地方政府好好討論，倉促修法造成社會跟國家災難；她再次呼籲，國民黨內部有來自南北、不同世代民意代表，大家都應該回到選區好好了解民眾需求，在立法院要負責任傳達民眾需求，而不是當黨意立委，呼籲藍白兩黨應以多數民意為依歸。

民進黨立委蘇巧慧則指出，這幾周藍白用人數優勢強行通過各項法案，這些法案沒有經過實質討論、大家並未充分發言，表決當天才在會議桌上有一版、二版、三版，連他們自己都搞不清楚的修正條文內容，這不是偷襲式立法什麼才是？這屆國會藍綠席次差不多，應該要在會議桌上代表各自聲音實質討論，才能推出符合國家狀況法律，她感嘆，未來可能很多修法都是災難，因為他們都沒有配套也沒有精算，這樣的立法絕非國家之福。

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