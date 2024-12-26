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院會請託續辦「班班有鮮乳」遭拒　蔣萬安：請卓院長把牛奶還給孩子

▲▼ 「班班喝鮮乳」抵達嘉義！翁章梁與學童共享鮮乳 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲「班班喝鮮乳」因各方意見分歧，政院拍板政策下學期停辦。（圖／嘉義縣政府提供）

記者陳家祥／台北報導

「班班有鮮乳」政策因各界意見分歧，行政院日前拍板下學期停辦。台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕今（26日）赴行政院會喊話政策續辦，呼籲中央繼續推動。面對院長卓榮泰重申政策已暫停，但鼓勵地方政府負起應有責任，蔣萬安下午赴議會送橘子時說，行政院和農業部到底為什麼執意要將喝鮮奶政策喊卡？9月就匆匆上路，12月就突然喊卡，這是有能力執政的政府嗎？請卓院長把牛奶還給孩子。

蔣萬安今上午出席院會前受訪說，過去一周內已親自拜託四大超商以及全聯、家樂福等通路業者，並召集局處及悠遊卡公司，一一排除可能碰上的政策阻礙及技術難題。

蔣萬安在院會中也論證班班有鮮乳續辦的可行性，並向院長卓榮泰提出感性訴求，「未來我和院長都會離開現在的位置，位置是一時的，但是政策會留下來，留給我們下一代以及他們的下一代；如果院長可以為孩子著想，所有孩子、家長都會感謝院長、支持院長」。

在院會討論過程，農業部長陳駿季提到，目前規劃下學期的學童乳，兩個原則，第一，不增加學校的負擔；第二，縣市能一起合作，尊重各地方政府的多元方式。目前各縣市討論三類方式，一種是發券，不管是實體券或數位卡的方式；二是契約；三是結合學童營養午餐。有的縣市願意自己辦理，有的縣市希望中央統一辦數位卡或發券，減少縣市財政負擔。

陳駿季指出，如果談數位券，有幾個部分需要處理，比較困難的是幼稚園、小一、小二等低年級學童不太可能自己拿卡去超市，一定要家長陪同。此外，嗶卡跟經費撥補有關，必須要有記名方式，記名就會碰到遺失補發的問題，會增加老師的一些負擔。

教育部代表則說，學校部分已跟農業部討論三個部分，一個是透過團膳；第二個就是由縣市已經辦的現在就用共同契約，也就是一個縣市、一個縣市為單位，以共同契約的方式來供給；有些學校可能是學校自辦。而比較好的方式可能是結合團膳。

卓榮泰則認為，一瓶牛奶發到一個小朋友的手上，這個問題應該是地方政府才有能力做到，由中央政府送到學童手上的路實在太遙遠，所以基本上應該是用地方自治的精神來做，「我們期待地方政府，承擔這樣的工作，後續可以互相配合的，再來從長計議，目前就這樣的決定」。

面對卓榮泰堅持政策已停辦，經費問題後續再討論，蔣萬安喊話，至少1個禮拜時間維持，讓地方政府可以溝通，「如果這個案子已經死了，但預算編列在，不會覺得很可惜嗎？」盧秀燕也提到，班班有牛奶政策立意良善，台中市是支持繼續辦，且台中有都會區、也有非都會區域，是不是也可以採取同一都市裡有不一樣的作法？孩子可以喝到牛奶比較重要。

針對地方政府的意見，行政院回應，班班有鮮乳政策在過去執行3個月以來，各方都有不同的意見，尤其是偏鄉的狀況需要因地制宜的處理，因此政府蒐集各方意見之後，決定暫停政策。

行政院表示，卓院長非常重視學童的營養問題，也很欣慰蔣萬安與盧秀燕今天在院會中都提出一樣的主張，因此鼓勵地方政府在地方自治的精神下，負起地方政府應有的責任，為兒童的健康做出努力。

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