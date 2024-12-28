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卓榮泰宣布高鐵南延至高雄車站　柯志恩：兩年前就曾大聲疾呼

▲▼立委柯志恩。（圖／記者李毓康攝）

▲立委柯志恩。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

高鐵南延屏東，過去共評估「左營方案」與「高雄方案」，行政院長卓榮泰今（28日）宣布將採用高雄方案。國民黨立委柯志恩指出，兩年前她就大聲疾呼改採高雄方案，縱使引來綠營的批評和謾罵，仍不斷呼籲中央懸崖勒馬，如今中央改變心意、高雄方案已然塵埃落定，後續一定會與地方議員一起努力，共同監督中央及地方機關，確保鄉親權益。

高鐵南延路線討論多年，主要評估由左營站往東新闢路廊至屏東站的「左營方案」、或大致與台鐵路線重疊的高雄站至屏東站的「高雄方案」。行政院長卓榮泰28日出席高雄車站廣場成圓天棚啟用典禮時宣布，確定採用「高雄方案」，以兼顧行車安全、高鐵運量以及高雄的南北平衡發展，並承諾工程會將對民眾及環境的衝擊縮至最小。

柯志恩說，當從卓揆口中聽到高鐵南延「高雄方案」正式拍板，心中大石終於可以放下！高雄方案的爭取，一路走來十分不易，從兩年前聽取仁武及南高雄鄉親陳情，對原定左營方案不僅有行經石化廠的公安疑慮，更無助南高雄發展，她便大聲疾呼改採高雄方案，縱使引來綠營的批評和謾罵，仍不斷呼籲中央懸崖勒馬。

柯志恩提到，雖然如今中央改變心意、高雄方案已然塵埃落定，但後續仍有減少明挖路段、交通配套、拆遷規劃、周邊商圈開發及招商等挑戰必須逐一克服。

柯志恩說，她也會和地方議員一起努力，共同監督中央及地方機關，確保鄉親權益不被影響，讓相關工程可以如期如質來完工。

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