東北季風接力襲台！跨年起降溫轉雨　2階段變天一次看

▲未來一周2波東北季風影響，跨年起北部、東北部轉涼，且有局部短暫雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周有2波東北季風，中央氣象署指出，明天各地晴到多雲，但周二跨年變天，第一波東北季風增強，北部、東北部轉涼，且有局部短暫雨，周三元旦、周四受南方雲系影響，各地都有零星降雨，周五起第二波東北季風增強，影響到周末，各地溫度略下降，尤其北台灣整天濕涼。

氣象署預報員張竣堯表示，今晚到明晨受到輻射冷卻作用明顯，中部以北、宜蘭低溫11至13度，其他地區14至16度左右，近山區或局部空曠地區更可能出現10度以下低溫，氣象署發布低溫燈號，提醒民眾夜間清晨外出添加衣物。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，張竣堯指出，明天各地晴到多雲，天氣有變化在周二，第一波東北季風增強，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

他說，周三元旦，東北季風減弱，但受到南方雲系北移影響，周三到周四全台各地多雲，偶有零星短暫雨，雨勢較大集中在基隆北海岸、大台北、北部山區、中南部、東半部及恆春半島，全台降雨機率高。

他表示，周五起受到第二波東北季風影響，且仍有部分水氣通過，因此周五、周六基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張竣堯指出，明天白天回溫，台南以北21至23度，相對今天來的溫暖。周二因東北季風增強影響，北部及宜蘭白天高溫略降至18度，中南部則有23至25度的高溫，跨年夜留意各地比較涼，中部以北及宜花低溫約14至16度，其他地區16至18度，感受偏涼。

他提到，跨年夜迎風面降雨為主，東半部、恆春半島雲系偏多，且環境吹東北風到東風，因此若要欣賞煙火建議到北、東側的上風處，不建議在西南側，雲量會稍微偏多。

張竣堯表示，周三白天各地高溫約20度，夜晚清晨低溫16至18度，周五起受到下一波東北季風影響，溫度下降，各地低溫14至18度，現在兩波冷空氣強度以東北季風為主，是否增強後續還可以觀察。