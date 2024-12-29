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24年前新航空難釀83死「倖存者說話了」！曝逃生過程全看哭

▲▼ 南韓濟州航空墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓濟州航空墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄺郁庭／綜合報導

南韓濟州航空7C-2216航班今（29）日上午9時從泰國曼谷出發，準備飛往南韓全羅南道務安國際機場，不料飛機降落時突然滑出跑道，撞上圍欄後發生爆炸，造成大量死傷，事件震驚國際。就有網友在PTT發文，自稱是24年前新航空難的倖存者，還原逃生過程，看哭大票人。

有人在PTT問卦「飛機這樣爆炸 181人最後能活幾人？」結果引來一位網友回文直呼，「別小看人在極端環境下的意志力」，透露自己是2000年10月31日新航空難的倖存者。當年他6歲，飛機爆炸後，他靠自己的雙腳跑回機場，「腳被割到見骨，喉嚨沒法說話，全身都在痛，但是你知道你不跑就沒機會了」，該篇文瞬間引發議論。

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事後，他再度發另一篇文詳述過程和後續，當時他和爸爸、弟弟坐在經濟艙，飛機加速到要起飛時，他突然感覺一股力量把他整個往前推，下秒就開始天旋地轉，周圍變成一片火紅色，尖叫爆炸聲四起，他也失去意識。再有意識時，他是被雨打醒的，看到他們的三排椅在外面。

回想當時，父親緊抱著兩兄弟，整個背都被燒爛，為了逃命，靠蠻力扯斷安全帶，三個人一起跑向機場，過程中還掉到水溝。終於逃回機場時，有機場小姐看到他的腳忍不住尖叫，他才知道腳被割了一條縫，「接下來就是被救護車載走，我記得我是被抱在手上坐前面的。」

他透露，因為這件事，父親飽受折磨變了樣，「中間我爸說他聽到很多人在叫救命，但是他拋下他們帶我們跑，所以後期只能靠酒麻痺自己，因為睡著就會聽到求救聲，然後就有精神病了唉」，在40幾歲就去世了。

原PO文中也提到，他現在不會怕坐飛機，畢竟空難真的機率太低，但起飛跟落地前，再怎麼累一定繃緊全身看前方，也會拉緊安全帶。另外，原PO也強調他不是在騙人，「有人覺得我是在唬爛的，可以去搜尋生還名單。」

回顧2000年10月31日當天，新加坡航空一架編號9V-SPK的波音747客機，從星國樟宜國際機場出發，途經中正國際機場（今桃園國際機場），準備飛往美國洛杉磯國際機場。

怎料，當天深夜11點17分班機準備起飛時，因象神颱風帶來的強風豪雨，導致能見度不佳，加上機組人員專注於側風忽略跑道標誌、與塔台溝通不良、機場指示設施不清晰等因素，誤闖了當時正在施工維修而暫時關閉的跑道。

當時飛機以超過140節的速度擦撞跑道上的施工機具，翻覆並斷裂成三截，之後全部三截機身因油箱破裂起火發生粉碎性爆炸，導致79名乘客和4名空服員罹難，其中包括3名兒童和3名嬰兒，還有39人重傷、32人輕傷。

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