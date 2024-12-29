倖存空服員還原生死瞬間！疑見到「鳥撞飛機」　下秒引擎冒煙爆炸

▲濟州航空倖存的空服員表示，客機疑似是因鳥擊墜毀。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

南韓濟州航空7C2216航班29日在務安機場降落時爆炸起火，機上181人僅2人生還。其中一名倖存的空服員接受媒體訪問時表示，他在航班失事前疑似見到有鳥撞上飛機，隨後其中一台引擎冒出煙霧爆炸，懷疑「鳥擊」可能是造成這起悲劇的主要原因。

綜合韓媒報導，這名倖存者的說法與國土交通部的初步調查結果不謀而合。此前，國土交通部在記者會上透露，濟州航空發生事故的航班在降落前不久，曾收到塔台警告，要機長小心鳥擊，不料警告發出約一分鐘後，7C2216機長便通報緊急情況並發出「Mayday」信號求助。

7C2216原本應該在01跑道降落，但受此影響改變原定降落方向，於是嘗試從反方向的19跑道降落。然而，飛機未能順利放下起落架，在機腹著陸的情況下失控衝出跑道，最終發生碰撞事故，爆炸起火。

報導稱，獲救空服員在飛機失事中受傷，但意識清醒，已被送往醫院接受治療，目前情況穩定。截至當地下午5時26分，這場事故的罹難人數已增至174人，其中有49名罹難者身分已獲確認。這起意外再次突顯了鳥擊對航空安全的威脅。專家指出，飛機進場時若遭遇鳥擊，可能對起落架和引擎造成嚴重損害。目前，當局正全力調查此案，並打算進一步分析飛行記錄儀以確定事發經過與原因。