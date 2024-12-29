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濟州航空空難177死！研究曝「相對最安全位置」　商務艙生存率僅49%

▲▼飛機,靠窗,座位,搭飛機,客機,班機。（圖／CFP）

▲統計發現，機艙後三分之一的中間座位是全機相對最安全的位置。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

南韓濟州航空29日在務安機場降落時爆炸起火，機上181人僅2人生還，隨後「飛機哪個座位最安全」的討論在網上引發熱議。時代雜誌分析美國聯邦航空總署（FAA）過去35年的數據發現，飛機尾部中間的座位以28%的死亡率成為相對最安全的位置，而另一項研究則顯示，商務艙乘客的生存率僅為49%。

綜合外媒報導，飛機座位的安全性取決於座位位置和事件的具體情況，不過統計顯示，在過去35年發生的飛機失事中，機尾座位的死亡率最低，只有32%，比機艙中間三分之一座位39%死亡率和機頭座位38%的死亡率要來得低，其中機尾中間的座位更是以28%的死亡率成為相對最安全的位置。

Infographic: Which Plane Seats Are Safest? | Statista You will find more infographics at Statista

美國國家運輸安全委員會（NTSB）分析也顯示，飛機後艙的乘客在事故中的生存率最高。在20起既有傷亡也有生還者的飛機墜毀事件中，後艙乘客的生存機率為69%，而商務艙乘客的生存率僅為49%。這項研究結果顯示，選擇座位位置可能在關鍵時刻影響生還機率。

儘管如此，內華達大學航空專家鮑伯（Dan Bubb）表示，雖然坐在機尾的乘客在飛機失事中生存機會較高，但他們在遇到亂流時受到的衝擊最大，飛行體驗可能相對更差。鮑伯指出，相對於飛行事故，搭機遇到亂流的機率更高，因此他建議人們可以選擇機艙中間三分之一的座位。

▲▼飛機,機艙,座位,緊急逃生出口,逃生門。（示意圖／CFP）

▲研究顯示，坐在距離逃生出口5排內的乘客更有可能在90秒內安全撤離。（示意圖／VCG）

報導稱，乘客與緊急出口的距離也是在飛行事故中存活的關鍵。格林威治大學研究顯示，坐在距離逃生出口5排內的乘客更有可能在90秒內安全撤離，因此注重飛行安全的乘客可以選擇靠近逃生出口那一排的座位。

專家強調，雖然研究提供了座位與生存機率的數據，但在飛機事故中存活更多取決於應對緊急情況的能力。而且，航空旅行仍是最安全的交通方式之一，因為雖然不同座位的生存機率存在差異，但飛機事故發生的機率極低，僅為1/8000，遠低於車禍的1/112。

鮑伯指出，為提升安全，乘客應遵守空服員指示並熟記安全要點。他同時還建議乘客應在登機後閱讀安全卡，摸清自己與最近出口的距離，這樣即使機艙能見度低也能迅速找到出口。他也提醒，乘客在緊急撤離時不應浪費時間整理行李，反之要盡快離開飛機，以確保自身安全。

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