濟州航空空難177死！研究曝「相對最安全位置」　商務艙生存率僅49%

▲統計發現,機艙後三分之一的中間座位是全機相對最安全的位置。(示意圖/VCG)

記者葉睿涵/編譯

南韓濟州航空29日在務安機場降落時爆炸起火,機上181人僅2人生還,隨後「飛機哪個座位最安全」的討論在網上引發熱議。時代雜誌分析美國聯邦航空總署(FAA)過去35年的數據發現,飛機尾部中間的座位以28%的死亡率成為相對最安全的位置,而另一項研究則顯示,商務艙乘客的生存率僅為49%。

綜合外媒報導,飛機座位的安全性取決於座位位置和事件的具體情況,不過統計顯示,在過去35年發生的飛機失事中,機尾座位的死亡率最低,只有32%,比機艙中間三分之一座位39%死亡率和機頭座位38%的死亡率要來得低,其中機尾中間的座位更是以28%的死亡率成為相對最安全的位置。

美國國家運輸安全委員會(NTSB)分析也顯示,飛機後艙的乘客在事故中的生存率最高。在20起既有傷亡也有生還者的飛機墜毀事件中,後艙乘客的生存機率為69%,而商務艙乘客的生存率僅為49%。這項研究結果顯示,選擇座位位置可能在關鍵時刻影響生還機率。

儘管如此,內華達大學航空專家鮑伯(Dan Bubb)表示,雖然坐在機尾的乘客在飛機失事中生存機會較高,但他們在遇到亂流時受到的衝擊最大,飛行體驗可能相對更差。鮑伯指出,相對於飛行事故,搭機遇到亂流的機率更高,因此他建議人們可以選擇機艙中間三分之一的座位。

▲研究顯示,坐在距離逃生出口5排內的乘客更有可能在90秒內安全撤離。(示意圖/VCG)

報導稱,乘客與緊急出口的距離也是在飛行事故中存活的關鍵。格林威治大學研究顯示,坐在距離逃生出口5排內的乘客更有可能在90秒內安全撤離,因此注重飛行安全的乘客可以選擇靠近逃生出口那一排的座位。

專家強調,雖然研究提供了座位與生存機率的數據,但在飛機事故中存活更多取決於應對緊急情況的能力。而且,航空旅行仍是最安全的交通方式之一,因為雖然不同座位的生存機率存在差異,但飛機事故發生的機率極低,僅為1/8000,遠低於車禍的1/112。

鮑伯指出,為提升安全,乘客應遵守空服員指示並熟記安全要點。他同時還建議乘客應在登機後閱讀安全卡,摸清自己與最近出口的距離,這樣即使機艙能見度低也能迅速找到出口。他也提醒,乘客在緊急撤離時不應浪費時間整理行李,反之要盡快離開飛機,以確保自身安全。