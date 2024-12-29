加拿大航空也出事！「輪胎沒展開」機身左傾噴火降落　全機乘客尖叫

▲加拿大航空一架客機在當地時間28日晚間，因輪胎未能在降落時正確展開，飛機滑出跑道後部分機身起火。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

南韓29日發生客機衝出跑道後，撞擊圍欄爆炸起火的恐怖事件，造成逾百人喪命。與此同時，加拿大一架客機也因輪胎未能在降落時正確展開，導致飛機滑出跑道，部分機身起火。隨後，機場被暫時關閉，所幸機上乘客在事故發生後迅速疏散，無人受重傷。

據CBC報導，當地28日晚間9時30分，加拿大航空從聖約翰（St.John’s）起飛的2259航班，在哈利法克斯機場降落時，因輪胎未能正確展開，導致飛機難以正常降落。乘客瓦倫丁（Nikki Valentine）描述，飛機在降落時，機身突然以大約20度的角度向左傾斜，機翼沿著人行道滑行，接著傳來巨大的撞擊聲響。

WATCH: Air Canada flight lands with broken landing gear at Halifax airport. Only minor injuries pic.twitter.com/k6dWYMlibR — BNO News (@BNONews) December 29, 2024

從現場影片可見，在飛行員努力​​控制飛機時，機身滑行了一段距離，隨後飛機左側開始噴火，濃煙從窗戶滲入艙內，而機上的乘客則緊張得尖叫。儘管當時火勢迅速蔓延，但機組人員的疏散過程井然有序，在約2分鐘內就完成了全員疏散，乘客也未出現生命危險，僅受到不同程度的驚嚇。瓦倫丁估計，機上當時大約載有80名乘客，機艙基本上滿座。

事發後，哈利法克斯機場一度因事故全面關閉。機場隨後發布聲明，受影響的乘客被疏散至一座機庫接受醫療檢查，並暫時安置。瓦倫丁在接受採訪時表示，雖然大家都受到驚嚇，但並無危及生命的傷害。目前，哈利法克斯機場已重新開放部分跑道，相關部門正對事故原因展開調查，但這起意外中的涉事飛機型號暫時不明。