　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加拿大航空也出事！「輪胎沒展開」機身左傾噴火降落　全機乘客尖叫

▲▼加拿大航空一架客機28日晚間因輪胎未能在降落時正確展開，飛機滑出跑道後部分機身起火。（圖／翻攝自X）

▲加拿大航空一架客機在當地時間28日晚間，因輪胎未能在降落時正確展開，飛機滑出跑道後部分機身起火。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

南韓29日發生客機衝出跑道後，撞擊圍欄爆炸起火的恐怖事件，造成逾百人喪命。與此同時，加拿大一架客機也因輪胎未能在降落時正確展開，導致飛機滑出跑道，部分機身起火。隨後，機場被暫時關閉，所幸機上乘客在事故發生後迅速疏散，無人受重傷。

據CBC報導，當地28日晚間9時30分，加拿大航空從聖約翰（St.John’s）起飛的2259航班，在哈利法克斯機場降落時，因輪胎未能正確展開，導致飛機難以正常降落。乘客瓦倫丁（Nikki Valentine）描述，飛機在降落時，機身突然以大約20度的角度向左傾斜，機翼沿著人行道滑行，接著傳來巨大的撞擊聲響。

從現場影片可見，在飛行員努力​​控制飛機時，機身滑行了一段距離，隨後飛機左側開始噴火，濃煙從窗戶滲入艙內，而機上的乘客則緊張得尖叫。儘管當時火勢迅速蔓延，但機組人員的疏散過程井然有序，在約2分鐘內就完成了全員疏散，乘客也未出現生命危險，僅受到不同程度的驚嚇。瓦倫丁估計，機上當時大約載有80名乘客，機艙基本上滿座。

事發後，哈利法克斯機場一度因事故全面關閉。機場隨後發布聲明，受影響的乘客被疏散至一座機庫接受醫療檢查，並暫時安置。瓦倫丁在接受採訪時表示，雖然大家都受到驚嚇，但並無危及生命的傷害。目前，哈利法克斯機場已重新開放部分跑道，相關部門正對事故原因展開調查，但這起意外中的涉事飛機型號暫時不明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
加拿大航空也出事！「輪胎沒展開」機身左傾噴火降落　全機乘客尖
快訊／增至151人罹難　務安機場關閉至元旦
梨泰院後第2場災難！紐時關注「濟州航空墜機」　CNN曝2點令
又是波音737-800！荷航客機起飛爆巨響　轉降後衝出跑道
快訊／林口某社區單親媽13樓墜落　倒臥2樓露台死亡
墜機前「關鍵6分鐘」過程曝！　鳥擊→Mayday→撞牆爆炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

濟州航空爆炸有疑點！　當局調閱黑盒子資料「查燃油狀態」

快訊／增至151人罹難　南韓關閉務安機場至元旦

加拿大航空也出事！「輪胎沒展開」機身左傾噴火降落　全機乘客尖叫

現場都是屍體！南韓墜機179人恐全罹難　6年623起「鳥擊」航空事故

快訊／「HBO創辦人」查爾斯多蘭逝世！　享耆壽98歲

快訊／2個黑盒子都找到了！　飛行記錄裝置將揭「重要謎團」

梨泰院後第2場災難！紐時關注「濟州航空墜機」　CNN曝2點令人費解

又是波音737-800！荷航客機起飛爆巨響　轉降後衝出跑道

濟州航空墜機前「關鍵6分鐘」過程曝！　鳥擊→Mayday→撞牆爆炸

川普就職預計發22萬張門票　傳統典禮8大看點一覽

吃早餐變「在地美食」努力還原 遇天使闆娘❤

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

法鬥見門沒關好偷跑出去...奴才抓到後打屁屁伺候

貨運車搶快左轉擊落騎士 司機超兇：我轉過來妳還衝

【超級貴冰】去 #杜拜 買冰！一算匯率要快700台幣傻眼

騎士左轉撞對向車！ 機車躺路中遭賓士「硬輾」畫面曝

趙露思「癱坐輪椅送醫」病況嚴重　工作室證實...宣布：暫停所有工作

【李多慧衝小琉球浮潛】淋浴炸「超兇身材」看得臉紅心跳XD

郭富城「踩空跌落舞台」　經紀人報平安：城城沒事

張惠妹〈偷故事的人〉催淚　唱哭台下4萬人

濟州航空爆炸有疑點！　當局調閱黑盒子資料「查燃油狀態」

快訊／增至151人罹難　南韓關閉務安機場至元旦

加拿大航空也出事！「輪胎沒展開」機身左傾噴火降落　全機乘客尖叫

現場都是屍體！南韓墜機179人恐全罹難　6年623起「鳥擊」航空事故

快訊／「HBO創辦人」查爾斯多蘭逝世！　享耆壽98歲

快訊／2個黑盒子都找到了！　飛行記錄裝置將揭「重要謎團」

梨泰院後第2場災難！紐時關注「濟州航空墜機」　CNN曝2點令人費解

又是波音737-800！荷航客機起飛爆巨響　轉降後衝出跑道

濟州航空墜機前「關鍵6分鐘」過程曝！　鳥擊→Mayday→撞牆爆炸

川普就職預計發22萬張門票　傳統典禮8大看點一覽

一出道就入圍金曲4大獎　阿布思發片「背部全裸」超大膽視覺照曝光

管樂節樂團演出成就城市榮耀　嘉市府舉辦國際管樂節感恩餐會 　

濟州航空爆炸有疑點！　當局調閱黑盒子資料「查燃油狀態」

富邦勇士韓籍啦啦隊員首秀　南珉貞「逼」隊友吃臭豆腐意外獲好評

國3土城段3車追撞！占2線道回堵4Km　3人受傷送醫

嘉市環保局呼籲防蟲治本　提醒選擇合格環境用藥

吳淡如弟「朝聖五月天坐第一排」　她急上火線曝來源：不是公關票

快訊／增至151人罹難　南韓關閉務安機場至元旦

加拿大航空也出事！「輪胎沒展開」機身左傾噴火降落　全機乘客尖叫

回顧2024年「全台10大熱門旅遊話題」　赴泰免簽、403地震都上榜

廟裡電風扇無插電自轉20分鐘　目擊者驚：扇頭還左右擺動！

國際熱門新聞

快訊／韓消防：除獲救2人　其餘179人恐全罹難

即／南韓客機墜毀　181人生死不明

即／乘客全罹難！消防：救援轉為「遺體搜索」

韓乘客「我該講遺言嗎」下秒失聯

即／濟州航空客機墜毀「乘客國籍」曝光！

濟州航空墜毀62死　空服員獲救最新談話曝

即／韓181人客機機腹著陸「墜毀瞬間」曝！

乘客沾血行李散滿地　現場設臨時停屍間

CNN爆2025最大「黑天鵝」　恐衝擊全球

即／濟州航空失事客機「昨天才剛飛桃園」！

乘客拋飛機外！消防曝煉獄現場：幾乎全死

韓職棒「起亞虎」多名相關人員也在機上！

濟州航空墜機恐179死　5大關鍵整理

快訊／南韓重大空難！　濟州航空道歉了

更多熱門

相關新聞

24年前新航空難釀83死「倖存者說話了」

24年前新航空難釀83死「倖存者說話了」

南韓濟州航空7C-2216航班今（29）日上午9時從泰國曼谷出發，準備飛往南韓全羅南道務安國際機場，不料飛機降落時突然滑出跑道，撞上圍欄後發生爆炸，造成大量死傷，事件震驚國際。就有網友在PTT發文，自稱是24年前新航空難的倖存者，還原逃生過程，看哭大票人。

川普就職發22萬張門票　傳統典禮8大看點

川普就職發22萬張門票　傳統典禮8大看點

員工早警告「別搭濟州航空」　引擎長期故障

員工早警告「別搭濟州航空」　引擎長期故障

乘客沾血行李散滿地　現場設臨時停屍間

乘客沾血行李散滿地　現場設臨時停屍間

濟州航空家屬受阻機場外　氣炸和保安爆衝突

濟州航空家屬受阻機場外　氣炸和保安爆衝突

關鍵字：

加拿大北美要聞Nikki Valentine航空

讀者迴響

熱門新聞

快訊／韓消防：除獲救2人　其餘179人恐全罹難

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩

即／南韓客機墜毀　181人生死不明

即／乘客全罹難！消防：救援轉為「遺體搜索」

快訊／柯文哲交保北檢抗告　高院裁定結果曝

韓乘客「我該講遺言嗎」下秒失聯

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」

即／濟州航空客機墜毀「乘客國籍」曝光！

濟州航空墜機！MBC演藝大賞「決定取消」

濟州航空墜毀62死　空服員獲救最新談話曝

台灣人愛做1行為「在日本超NG」　日本人：會被罵

即／韓181人客機機腹著陸「墜毀瞬間」曝！

乘客沾血行李散滿地　現場設臨時停屍間

快訊／柯文哲交保北檢抗告成功！高院撤銷原裁定理由曝

CNN爆2025最大「黑天鵝」　恐衝擊全球

更多

最夯影音

更多

吃早餐變「在地美食」努力還原 遇天使闆娘❤

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

法鬥見門沒關好偷跑出去...奴才抓到後打屁屁伺候

貨運車搶快左轉擊落騎士 司機超兇：我轉過來妳還衝

【超級貴冰】去 #杜拜 買冰！一算匯率要快700台幣傻眼

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面