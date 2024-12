加拿大航空也出事！「輪胎沒展開」機身左傾噴火降落　全機乘客尖叫

▲加拿大航空一架客機在當地時間28日晚間,因輪胎未能在降落時正確展開,飛機滑出跑道後部分機身起火。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

南韓29日發生客機衝出跑道後,撞擊圍欄爆炸起火的恐怖事件,造成逾百人喪命。與此同時,加拿大一架客機也因輪胎未能在降落時正確展開,導致飛機滑出跑道,部分機身起火。隨後,機場被暫時關閉,所幸機上乘客在事故發生後迅速疏散,無人受重傷。

據CBC報導,當地28日晚間9時30分,加拿大航空從聖約翰(St.John’s)起飛的2259航班,在哈利法克斯機場降落時,因輪胎未能正確展開,導致飛機難以正常降落。乘客瓦倫丁(Nikki Valentine)描述,飛機在降落時,機身突然以大約20度的角度向左傾斜,機翼沿著人行道滑行,接著傳來巨大的撞擊聲響。

WATCH: Air Canada flight lands with broken landing gear at Halifax airport. Only minor injuries pic.twitter.com/k6dWYMlibR