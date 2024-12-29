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濟州航空爆炸有疑點！　當局調閱黑盒子資料「查燃油狀態」

▲▼南韓濟州航空181人客機墜毀務安機場。（圖／路透）

▲南韓濟州航空客機墜毀務安機場後發生巨大爆炸，引發外界質疑。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

南韓一架濟州航空客機29日降落務安機場時，因衝出跑道、撞擊圍欄，造成大規模爆炸起火。事故發生後，外界質疑濟州航空的燃油處理程序是否妥當，而相關部門也正集中調查燃油負載與緊急應變是否符合規範。

綜合韓媒報導，涉事的濟州航空7C 2216航班29日從泰國曼谷起飛後，於當地上午9時07分降落務安機場。然而，客機在降落期間疑似遭遇鳥擊，導致起落架未能正常放下。現場畫面顯示，失事飛機隨後在機腹著陸的情況下衝出跑道，撞上外側圍欄發生巨大爆炸起火。

航空專家表示，火災規模可能與飛機未妥善減少燃料有關。依規定，飛行員在緊急降落時應盡量消耗燃油，必要時甚至還可能傾倒燃油，以降低火災風險，但事故飛機是否遵守此程序仍待調查。

據悉，國土交通部航空鐵路事故調查委員會將調閱黑盒子資料和飛行員通訊紀錄，以查明事故發生時飛機的燃油狀態及相關操作。專家指出，若飛機降落時油箱過滿，火災和爆炸的風險將急劇增加，而燃油管理是確保飛行安全的關鍵。

目前，這起已造成逾百人死亡的意外，事故原因初步判定為鳥擊導致起落架故障，飛機在跑道不足的情況下撞上圍牆後爆炸。消防局指出，機上僅有2人生還，其餘乘客皆被推定死亡；政府當局已成立災害應變本部，持續調查事故原因。

與此同時，國防部也迅速部署約180名包括陸軍地區部隊和特種部隊快速反應部隊在內的救援人員及軍用設備支援救災，並與相關單位密切合作。

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