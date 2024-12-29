入住海拔2200公尺阿里山賓館　搶先看新春首場流星雨　

▲阿里山小笠原山可看到星光點點。（圖／阿里山賓館提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2025年元月新年開春第一場流星雨「象限儀座流星雨」將於2025年1月3日達到極大化期，入住海拔最高2200公尺阿里山國家森林遊樂園區中心點的阿里山賓館，可就近至360度無死角、無光害、視野開闊的小笠原山追流星，館方特別推出【小笠原山夜遊觀星】專案，加贈賞星活動體驗，2025年1月 1日起開放入住，想要一睹流星雨，趕快搶先訂房，一次欣賞到阿里山的亮星美景、日出曙光，順道欣賞陸續初綻的春櫻美景！

▲阿里山賓館歐式套房。（圖／阿里山賓館提供）

阿里山賓館表示，根據天文科學館的資料顯示，三大流星群之首的「象限儀座流星雨」，活耀期從12月28日持續至2025年1月12日，將於1月3日(下週五)達到極大化期，每小時天頂流星數預估為80顆，肉眼掃描天空即可觀賞，吸引許多民眾與天文迷訂房。

尤其阿里山國家森林遊樂園區的小笠原山為高海拔、無光害的絕佳追星地點，1月3日入夜至4日午夜期間為最佳的觀賞時間，入住阿里山賓館的房客可以就近自行前往小笠原山，欣賞開春的第一場流星雨，沉浸在流星許願的浪漫；天亮黎明，迎接日出曙光、享受高山芬多精，回賓館的沿途步道還有機會欣賞到櫻花初綻。





▲阿里山賓館7樓欣賞夕陽。（圖／阿里山賓館提供）

此外，冬末初春阿里山高海拔的氣溫與水氣下降，夜晚的天空容易變得清澈，相當適合到小笠原山景觀平台觀星，阿里山賓館自2025年1月1日起推出【小笠原山夜遊觀星】活動，透過專業老師導覽小笠原山生態、講解星空奧秘，還有機會觀賞到全天最亮的恆星「天狼星」、獵戶座的兩顆一等星「參宿七」，再加上另外四個星座的一等星，連接起來著名的「冬季大鑽石」！

搶在觀星活動前，傍晚時刻，房客還可至賓館7樓景觀平台欣賞浪漫、絢麗的夕陽、眺望阿里山鄒族的聖山大塔山，從夕陽到入夜，帶您一次捕捉阿里山多變的美麗風貌，讓旅人沉醉於滿天星斗的閃耀，享受冬末初春新年度假的樂趣。

▲玉山星空之象限儀流星雨。（圖／張仕興、李佳錞提供）

▲阿里山賓館歐式套房Living room。（圖／阿里山賓館提供）