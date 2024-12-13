2024最後一場「雙子座流星雨」登場　鄭明典曝最佳觀賞時機

▲今年雙子座流星雨極大期將出現於12月14日周六上午9時26分。（圖／報天文-中央氣象署臉書）

記者李姿慧／台北報導

今年雙子座流星雨極大期明天(14日)上午出現，前氣象局長鄭明典表示，台灣最佳觀賞時段是今天(13日)晚間到明天清晨，不過受月光影響，僅能見到正常值1成數量，也就是平均小時「個」位數的流星量。

雙子座流星雨將出現，前氣象局長鄭明典今在臉書上表示，今（2024）年預測雙子座流星雨極大期的peak(高峰)是落在台灣時間12月14日上午9時26分。在台灣，跟這時間較接近的最佳觀賞時段是13日晚上到14日清晨的這個夜晚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過鄭明典表示，因為整晚幾乎都受到月光的影響，僅能見到正常值1/10的數量，也就是平均小時「個」位數的流星量。

氣象署臉書粉絲團「報天文 - 中央氣象署」表示，今年雙子座流星雨極大期將出現於12月14日周六上午9時26分，輻射點約13日夜間19時由東北方地平升起，14日凌晨1時50分來到中天仰角約82度，預估數量每小時最高接近150顆，雙子座流星雨持續時間至12月20日。

氣象署指出，今年上半夜受月光影響觀測條件較差，下半夜時段(14日凌晨)月亮西沉後，能見到數量較多的流星。