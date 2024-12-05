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12月天象好戲連連！　木星衝、雙子座流星雨接連浪漫降臨

▲2024年12月的夜空注定非凡，尤其是雙子座流星雨的浪漫登場！南瀛天文館指出，這場年度壯觀的流星盛會將於12月14日達到極大期。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024年12月的夜空注定非凡，尤其是雙子座流星雨的浪漫登場！南瀛天文館指出，這場年度壯觀的流星盛會將於12月14日達到極大期。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年12月的夜空注定非凡，尤其是雙子座流星雨的浪漫登場！南瀛天文館指出，這場年度壯觀的流星盛會將於12月14日達到極大期，即使月光略顯明亮，仍舊有機會感受流星劃破天際的震撼美景！此外還有木星衝、月掩角宿一、水星西大距等精彩天象值得注目，歡迎鎖定南瀛天文館的觀星活動。

▲2024年12月的夜空注定非凡，尤其是雙子座流星雨的浪漫登場！南瀛天文館指出，這場年度壯觀的流星盛會將於12月14日達到極大期。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，雙子座流星雨作為年度三大流星雨之一，以其穩定且高密度的流星數量聞名。今年預測在最佳觀測條件下，流星數量每小時可達150顆。不過，由於當晚接近滿月，月光可能影響較暗流星的能見度，但明亮流星依然值得期待！南瀛天文館將於12月14日當晚6時至午夜12時舉辦現場觀測活動，包括專題講座、星空導覽與望遠鏡實務觀測，讓民眾深入探索流星的秘密，迎接天文愛好者一年一度的浪漫約會，歡迎來台南追星！

▲2024年12月的夜空注定非凡，尤其是雙子座流星雨的浪漫登場！南瀛天文館指出，這場年度壯觀的流星盛會將於12月14日達到極大期。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長指出，太陽系最大的行星「木星」即將來到「衝」的位置，此時太陽、地球、木星三者排成一線，最適合觀測木星。木星最大的特徵是其位於赤道南側的大紅斑，是巨大的反氣旋風暴，打從伽利略透過望遠鏡觀測到以來，至今已存在超過400年以上。南瀛天文館12月8日夜間7時30分至8時30分將於YouTube官方頻道辦理木星衝線上直播，提供深入淺出的專業解說服務，將天文望遠鏡觀測木星的影像帶到觀眾眼前，有興趣的觀眾朋友記得準時收看！直播網址：https://www.youtube.com/live/IUz59nZRXM4

▲2024年12月的夜空注定非凡，尤其是雙子座流星雨的浪漫登場！南瀛天文館指出，這場年度壯觀的流星盛會將於12月14日達到極大期。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南瀛天文館補充，除了雙子座流星雨和木星衝，12月還有多個精采天象值得留意12月25日清晨的「月掩角宿一」，約於2時8分從月球亮緣掩入、3時8分從暗緣復出，透過精確紀錄掩星事件的時間，可以精準量測天體的位置，甚至發現原本無法分辨的雙星，適合進階觀測者的天文挑戰；12月9日下午下午3時30分至4時40分的「月掩海王星」白晝掩星考驗觀測技巧；12月14日清晨追流星雨時還能用小型雙筒望遠鏡發現「月掩昴宿星團」，12月25日則是今年第四度的水星西大距，日出前可於東方低空、蛇夫座位置看見水星，其亮度約-0.4等，和太陽相距最大可達22度。

▲2024年12月的夜空注定非凡，尤其是雙子座流星雨的浪漫登場！南瀛天文館指出，這場年度壯觀的流星盛會將於12月14日達到極大期。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南瀛天文館表示，12月星空是一場視覺與知識的饗宴，無論是觀星新手還是進階玩家，都能在這個月找到屬於自己的天文樂趣，邀請天文迷一同走進冬夜，迎接滿載驚喜的星空旅程！

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