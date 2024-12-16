到高海拔地區過年！阿里山賓館瞄準農曆年商機

▲阿里山賓館瞄準農曆年商機 ，體驗高海拔地區過年。（圖／阿里山賓館提供）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山賓館2025年1月28日除夕至2025年2月1日初四推出新春福袋，凡入期間住阿里山賓館的房客，蒐羅阿里山的綠金高山茶禮盒、暢銷熱賣的經典方塊酥私房小點禮盒，以及貼心的護膚香氛保養品隨行袋、五胜肽金箔淨化面膜等多項好禮組成的新春福。

▲阿里山賓館高檔首相套房 。（圖／阿里山賓館提供）

賓館致力為賓客提升卓越享受，每間客房使用知名品牌裴禮康(Perricone MD)洗沐備品，舒緩旅人疲憊的身心、靈，沉浸在舒適的洗沐空間，感官充分的放鬆與舒壓;大年初二邀請阿里山藝術表演團體，帶來「金蛇福到，祥獅獻瑞」的精采表演，配合鑼鼓節奏以精采的跳板、採青等經典的動作，象徵吉祥的寓意。新春期間在海拔2,200多公尺的山林間享受早、晚餐，享受五星級的年節美味佳餚與頂級的住房體驗！

▲阿里山賓館過年入住新春福袋。（圖／阿里山賓館提供）

阿里山賓館推薦行程，旅人可以探訪阿里山早期結合森鐵文化與水山紅檜巨木的新秘境水山療癒步道、走訪慈雲寺觀景，沿途亦可欣賞森林生態、高聳扁柏、檜木林相以及三代木、香林橋、阿里山生態博物館、阿里山巨木群棧道，再至神木車站搭森鐵小火車，進一步體驗森林沿途的風光與景色，享受樂活、慢遊的春節假期！

▲阿里山賓館用早晚餐可以一覽山林之美。（圖／阿里山賓館提供）