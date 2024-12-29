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台灣高鐵關懷弱勢　嘉惠教養院師生圓旅行夢

▲▼ 高鐵嘉義站關懷教養院 助師生旅行圓夢 。（圖／台灣高鐵嘉義站提供）

▲高鐵嘉義站關懷教養院，助師生旅行圓夢 。（圖／台灣高鐵嘉義站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

來自嘉義縣私立嘉義教養院的師生與家長們，28日帶著喜悅與期待，在高鐵嘉義站協助下，準備搭乘高鐵列車前往高雄港都展開一趟圓夢之旅。出發前，高鐵嘉義站特地為師生們送上祝福，期望這次旅程能讓身障朋友親身感受高鐵的便利與舒適，留下美好回憶。

▲▼ 高鐵嘉義站關懷教養院 助師生旅行圓夢 。（圖／台灣高鐵嘉義站提供）

成員之一的小張，原本性格活潑，但因視力逐漸惡化，情緒也變得低落。最近，小張剛接受了雙眼白內障手術，非常希望有機會看看新的事物、欣賞美麗風景。這次的高鐵旅行活動，讓他圓了這個夢。

嘉義教養院廖家駿院長表示，院內大多數成員平時鮮少有機會搭乘高鐵，得知能夠參加這次的高鐵旅程，大家都非常開心。由於家長忙於工作或是隔代教養，期望藉由此次行程，不僅讓院童和家長認識高雄的文化特色，還能拓展每位孩子的視野，並促進親子間的互動與情感連結，大家都特別感謝台灣高鐵支持與幫助。

高鐵嘉義站朱立中站長表示，台灣高鐵積極實踐成為「引領進步、創造美好的生活平台」企業遠景，同時回饋社會、善盡企業社會責任。此次活動不僅為身障朋友創造了愉快的旅遊體驗，也希望能促進大眾與身障者之間更多的友善互動，讓社會充滿更多溫暖、關懷與愛。

 
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