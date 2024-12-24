高鐵春節「加開368班列車」　12／26起開搶

▲高鐵春節加開368班加班車。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

春節9天連假將至，高鐵公司今(24日)宣布，春節疏運將加開368班列車，12月26日起開放訂票，各列車將提供2節到8節不等自由座車廂服務。

因應春節9天連假疏運，台灣高鐵公司今宣布，1月23日至2月3日規劃為期12天的春節疏運，期間加開368班次列車，包括南下200班、北上168班，總計12天提供2,246班次列車的旅運服務。旅客可自12月26日凌晨零時起訂票。

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高鐵公司表示，春節疏運期間，特別規劃18班延後收班列車，均於晚間12點後抵達端點站，最晚至凌晨1時抵達；另有2班提早發車列車，最早清晨5時30分發車，提醒搭乘延後收班及提早發車車次的旅客，預先安排往返車站之交通接駁。

台灣高鐵也提醒，春節疏運期間購票及乘車人潮眾多，請搭乘對號座的旅客，預先訂位並提早完成取票，以便到站後進站搭車；此外，疏運期間各車次均配置2至8節不等自由座車廂，建議於車站內開啟手機藍牙後使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，直接持購票手機感應QR code進站搭車，節省寶貴時間。

台灣高鐵公司也提醒，持定期票或回數票旅客，於1月25日至2月2日國定假日期間，除維持開放搭乘自由座外，台灣高鐵將特別展延9天效期，即優惠效期含春節國定假日期間者，將自2月3日或原效期截止日起展延效期。例如，原定期票30天效期為1月20日至2月18日，經展延後優惠效期可延長至2月27日。