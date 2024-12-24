　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵春節「加開368班列車」　12／26起開搶

▲▼高鐵,高鐵列車,板橋站。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵春節加開368班加班車。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

春節9天連假將至，高鐵公司今(24日)宣布，春節疏運將加開368班列車，12月26日起開放訂票，各列車將提供2節到8節不等自由座車廂服務。

因應春節9天連假疏運，台灣高鐵公司今宣布，1月23日至2月3日規劃為期12天的春節疏運，期間加開368班次列車，包括南下200班、北上168班，總計12天提供2,246班次列車的旅運服務。旅客可自12月26日凌晨零時起訂票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高鐵公司表示，春節疏運期間，特別規劃18班延後收班列車，均於晚間12點後抵達端點站，最晚至凌晨1時抵達；另有2班提早發車列車，最早清晨5時30分發車，提醒搭乘延後收班及提早發車車次的旅客，預先安排往返車站之交通接駁。

台灣高鐵也提醒，春節疏運期間購票及乘車人潮眾多，請搭乘對號座的旅客，預先訂位並提早完成取票，以便到站後進站搭車；此外，疏運期間各車次均配置2至8節不等自由座車廂，建議於車站內開啟手機藍牙後使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，直接持購票手機感應QR code進站搭車，節省寶貴時間。

台灣高鐵公司也提醒，持定期票或回數票旅客，於1月25日至2月2日國定假日期間，除維持開放搭乘自由座外，台灣高鐵將特別展延9天效期，即優惠效期含春節國定假日期間者，將自2月3日或原效期截止日起展延效期。例如，原定期票30天效期為1月20日至2月18日，經展延後優惠效期可延長至2月27日。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／日籍男來台旅遊4天3夜　倒臥五星級飯店浴缸亡
國民黨團「封殺」7大法官被提名人　防投錯票發樣張練習
染上惡習「害死無辜妻」！雪梨雙屍案　台灣老公遭起底
港30歲女星被直擊海南雞店打工　端盤擦桌洗廁所
中華電信宣布調薪4000、發2萬紅包　新進員工一次漲10%
永和也現「都更孤島」？　大咖建商曝將拆：2招讓屋主點頭
青鳥寒風苦戰、綠委溜之大吉？　他列17人名單：確定沒有待到最
大法官同意權投票將出爐　至少過2人才能運作「她通過可能性最高

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

發錢了！南投草屯鎮發600元消費券　9.7萬鎮民提前領紅包

持續腹脹、身體虛弱掛急診　苗栗15歲少年竟罹大腸癌第四期

搭台鐵自由座「1位置」不要選！他曝慘例勸世：阿伯解釋10次以上

「我愛北一女」台北101聖誕節點燈　校長：浮誇愛校無法低調

麥當勞前主管「性侵無數次」　女兒小帳：哭完就藏好！媽爆心碎

高鐵春節「加開368班列車」　12／26起開搶

麥當勞前性侵主管「社群帳號全刪了」！網更怒：真的拉基

周四起變天！北東轉雨　周末冷氣團發威低溫跌破10度

明聖誕節放晴「本周天氣最好」　跨年、元旦3地有雨

台鐵春節「加開302班」12／26起搶票　6班新自強號自由座縮減

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

【可愛腳腳側柱】等紅燈發現前車的側柱是狗腳腳！

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

「北宜林志玲」追違規駕駛　單手持槍喝斥就範畫面曝！

沙鹿這根電桿1年被撞斷2次！　路小＋位置突出...真的很擋路

嘉義逆子「格鬥式抱摔」母親！冷血丟路邊閃人　她10天後不治

#彰化 塑膠工廠大火！ 黑煙竄天際消防搶救中

60大壽氣炸！陳其邁連喊3次不公平　轟藍版財劃法「懲罰高雄」

發錢了！南投草屯鎮發600元消費券　9.7萬鎮民提前領紅包

持續腹脹、身體虛弱掛急診　苗栗15歲少年竟罹大腸癌第四期

搭台鐵自由座「1位置」不要選！他曝慘例勸世：阿伯解釋10次以上

「我愛北一女」台北101聖誕節點燈　校長：浮誇愛校無法低調

麥當勞前主管「性侵無數次」　女兒小帳：哭完就藏好！媽爆心碎

高鐵春節「加開368班列車」　12／26起開搶

麥當勞前性侵主管「社群帳號全刪了」！網更怒：真的拉基

周四起變天！北東轉雨　周末冷氣團發威低溫跌破10度

明聖誕節放晴「本周天氣最好」　跨年、元旦3地有雨

台鐵春節「加開302班」12／26起搶票　6班新自強號自由座縮減

迷戀網路帥哥男友！28歲純情工廠作業員當車手　4度收款慘了

快訊／日籍男來台旅遊4天3夜　倒臥五星級飯店浴缸亡

101董座賈永婕1態度不改一直被罵！反擊「藝人怎麼了」還認天天在玩

高級寢具年終出清2折起！台北最大特賣會限時十天

財劃法院會提早離席　邱議瑩道歉：因為身體狀況

司法公正性再被質疑　法官憑什麼代柯文哲聲明請辭生效？

罵急診護理師五字經「害我這麼痛」　莽男下場曝光

股骨頭壞死塌陷新希望　髖關節置換手術麻醉一次來

發錢了！南投草屯鎮發600元消費券　9.7萬鎮民提前領紅包

信義區就有「落羽松秘境」！40株松林8成轉紅　站天橋上拍更迷人

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

生活熱門新聞

醫護都戴Apple Watch！全場曝1功能：真的好用

快訊／全台變天「2縣市大雨特報」　下波冷氣團再襲

爆17歲女員工遭主管性侵後輕生　麥當勞回應了

冷到沒完沒了！　下波恐創更低溫

棕髮哥被指尻頭統神　遭網肉搜、惡搞三餐

一番賞又爆藏籤　他包牌抓到3獎全消失

統神《拳上》出場費破1000萬！　成本回收戰略曝光

面試完3天錄取通知！她見「公司1舉動」拒絕

上班狂玩手機！月薪33K「天使工作」她爽炸

一堆人「都在買台鐵便當」！網曝1原因完勝

電鍋蒸出完美水煮蛋　2步驟剝殼不沾黏

辭職帶孩2年半　妻狂催找工作「別靠我養」！他火大

香菇菌傘一堆白點　婆媽傻眼：還能吃嗎

挑戰強烈冷氣團　下波恐創更低溫

更多熱門

相關新聞

台鐵春節「加開302班」12／26起搶票　6班新自強號自由座縮減

台鐵春節「加開302班」12／26起搶票　6班新自強號自由座縮減

明年春節有9天連假，台鐵公司今(24日)宣布，春節疏運期間將加開302班次，12月26日凌晨0時起陸續開放訂票，加班車包括南港-彰化普悠瑪號直達車14班、七堵－潮州EMU3000型新自強號半直達車8班，以及東部實名制列車8班，此外，6班新自強號自由座車廂從6節縮減為3節，並恢復商務艙服務。

車廂驚見「超巨大行李」　高鐵監視器畫面曝：沒擋住車門

車廂驚見「超巨大行李」　高鐵監視器畫面曝：沒擋住車門

開展餐飲推出新春年菜　明年持續展店挹注營收

開展餐飲推出新春年菜　明年持續展店挹注營收

合歡山武嶺唯一公廁又封！民眾毀圍籬硬闖

合歡山武嶺唯一公廁又封！民眾毀圍籬硬闖

高鐵驚見超巨大行李堵死門　全場震驚

高鐵驚見超巨大行李堵死門　全場震驚

關鍵字：

高鐵春節疏運加班車交通台灣高鐵

讀者迴響

熱門新聞

嘉義29歲兒摔死媽媽　親友怒：像摔狗一樣

青鳥白吹風？黃國昌還原財劃法現場：綠跑票了

醫護都戴Apple Watch！全場曝1功能：真的好用

快訊／全台變天「2縣市大雨特報」　下波冷氣團再襲

爆17歲女員工遭主管性侵後輕生　麥當勞回應了

新北行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路　警察當場攔下開罰

冷到沒完沒了！　下波恐創更低溫

曾國城7副業慘賠千萬！靠1產品「年賺破億」豪發300萬年終

20歲女做大腸鏡　醫一看：我真的嚇到了

麥當勞前工讀生爆遭主管性侵輕生　警回應

棕髮哥被指尻頭統神　遭網肉搜、惡搞三餐

鴻海入主日產「真正目的」曝光！　跟裕隆比簡直小巫見大巫

陸劇男神「手指太醜」被批出戲！畫面衝熱搜

柯文哲涉賄未爆彈！　「快閃新加坡」成關鍵

一番賞又爆藏籤　他包牌抓到3獎全消失

更多

最夯影音

更多

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

【可愛腳腳側柱】等紅燈發現前車的側柱是狗腳腳！

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面