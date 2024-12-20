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台南境外生訪視關懷服務　搓湯圓迎冬至暖胃又暖心

▲勞工局20日前往中華醫事科技大學舉辦「境外生訪視關懷服務」，活動中勞工局團隊與該校越南籍境外生一起搓湯圓、吃湯圓，讓學生親身體驗台灣冬至傳統。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞工局20日前往中華醫事科技大學舉辦「境外生訪視關懷服務」，活動中勞工局團隊與該校越南籍境外生一起搓湯圓、吃湯圓，讓學生親身體驗台灣冬至傳統。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為展現「希望家園」的理念，台南市黃偉哲市長持續關心境外生的生活與權益，冬至將至，勞工局20日前往中華醫事科技大學舉辦「境外生訪視關懷服務」，活動中勞工局團隊與該校越南籍境外生一起搓湯圓、吃湯圓，讓學生親身體驗台灣冬至傳統，感受濃厚的節慶氛圍與台南的人情味。

▲勞工局20日前往中華醫事科技大學舉辦「境外生訪視關懷服務」，活動中勞工局團隊與該校越南籍境外生一起搓湯圓、吃湯圓，讓學生親身體驗台灣冬至傳統。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基表示，自2019年啟動「境外生訪視關懷服務」以來，勞工局不斷深入校園與實習企業，了解境外生需求並提供相關服務，迄今已服務超過4500名境外生。今年冬至即將到來，勞工局特別設計了湯圓製作體驗活動，帶領越南籍學生了解台灣傳統風俗的同時，也為他們在異地的生活增添一份溫暖與樂趣。王局長強調，透過這樣的文化互動，不僅加深了境外生對台灣文化的了解，也深化了彼此的情感連結，同時也轉達市長給離鄉在外的境外生關懷與照顧的心意。

▲勞工局20日前往中華醫事科技大學舉辦「境外生訪視關懷服務」，活動中勞工局團隊與該校越南籍境外生一起搓湯圓、吃湯圓，讓學生親身體驗台灣冬至傳統。（圖／記者林東良翻攝，下同）

中華醫事科技大學校長孫逸民表示，能夠與勞工局共同舉辦此次活動感到非常榮幸。孫校長感謝黃市長對境外生的關懷，以及勞工局多年來的支持。他表示，搓湯圓不僅讓學生學習到台灣的節日習俗，也讓他們感受到台南這座城市的溫暖與包容，進一步促進了校園多元文化的交流。

▲勞工局20日前往中華醫事科技大學舉辦「境外生訪視關懷服務」，活動中勞工局團隊與該校越南籍境外生一起搓湯圓、吃湯圓，讓學生親身體驗台灣冬至傳統。（圖／記者林東良翻攝，下同）

未來，台南市勞工局將繼續以「希望家園」的精神，結合各單位資源，提供境外生更多元的服務與關懷。無論是法令宣導、文化交流，還是實習企業訪視，具體落實黃偉哲「希望家園」的理念。

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