台中氣爆瞬間曝！居酒屋大門炸開　日籍老闆急衝出借滅火器

▲台中市一間居酒屋今日中午發生氣爆。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市北屯區大連路一間居酒屋今日中午傳出氣爆，該名日本籍老闆執行營業前準備時，聞到疑似有瓦斯味，竟開啟瓦斯爐檢查，此舉直接引發氣爆，導致大門遭炸開，滿地玻璃四散在馬路，日籍老闆見狀，顧不得傷勢，衝出店外借滅火器，後續則因灼傷被送醫治療。

事件發生在今日11時50分左右，該間居酒屋開業許久，平時僅有晚上營業，白天則是進行開店前準備。3樓住戶指出，事發時快嚇死，還以為是樓上的東西掉下來，看到一地碎玻璃，沒有看到火只有煙，嚇到下來看才知道氣爆，那時店裡面有人，應該是老闆跟員工，可能在前置作業。

▲▼附近監視器拍下整個過程，日籍老闆見狀衝出店外借滅火器。（圖／民眾提供）



台中市消防局獲報後，立即派遣11車27人到場，到場後發現已未有火煙，僅有閃焰情況，初步清查是瓦斯桶護環處（碳纖維材質）有焦黑情況，詳細事發原因正由火調釐清。

警方則說，居酒屋老闆疑似聞到瓦斯味，為了檢查故開啟瓦斯爐，不慎引發氣爆，傷者雙手輕度灼傷脫皮，意識清楚，送中國附醫救治。

▲▼氣爆釀該居酒屋大門被炸開，整條馬路都布滿碎玻璃。（圖／記者許權毅攝）

