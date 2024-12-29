　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中氣爆瞬間曝！居酒屋大門炸開　日籍老闆急衝出借滅火器

▲台中氣爆瞬間曝！居酒屋大門炸開　日籍老闆急衝出借滅火器。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市一間居酒屋今日中午發生氣爆。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區大連路一間居酒屋今日中午傳出氣爆，該名日本籍老闆執行營業前準備時，聞到疑似有瓦斯味，竟開啟瓦斯爐檢查，此舉直接引發氣爆，導致大門遭炸開，滿地玻璃四散在馬路，日籍老闆見狀，顧不得傷勢，衝出店外借滅火器，後續則因灼傷被送醫治療。

事件發生在今日11時50分左右，該間居酒屋開業許久，平時僅有晚上營業，白天則是進行開店前準備。3樓住戶指出，事發時快嚇死，還以為是樓上的東西掉下來，看到一地碎玻璃，沒有看到火只有煙，嚇到下來看才知道氣爆，那時店裡面有人，應該是老闆跟員工，可能在前置作業。

▲台中氣爆瞬間曝！居酒屋大門炸開　日籍老闆急衝出借滅火器。（圖／記者許權毅攝）

▲▼附近監視器拍下整個過程，日籍老闆見狀衝出店外借滅火器。（圖／民眾提供）

▲台中氣爆瞬間曝！居酒屋大門炸開　日籍老闆急衝出借滅火器。（圖／記者許權毅攝）

台中市消防局獲報後，立即派遣11車27人到場，到場後發現已未有火煙，僅有閃焰情況，初步清查是瓦斯桶護環處（碳纖維材質）有焦黑情況，詳細事發原因正由火調釐清。

警方則說，居酒屋老闆疑似聞到瓦斯味，為了檢查故開啟瓦斯爐，不慎引發氣爆，傷者雙手輕度灼傷脫皮，意識清楚，送中國附醫救治。

▲台中氣爆瞬間曝！居酒屋大門炸開　日籍老闆急衝出借滅火器。（圖／記者許權毅攝）

▲▼氣爆釀該居酒屋大門被炸開，整條馬路都布滿碎玻璃。（圖／記者許權毅攝）

▲台中氣爆瞬間曝！居酒屋大門炸開　日籍老闆急衝出借滅火器。（圖／記者許權毅攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／韓職棒「起亞虎」相關人員在墜機航班上
快訊／重開羈押庭！柯文哲、李文宗、沈慶京、應曉薇全到了
員工2月早警告「別搭濟州航空」　引擎長期故障、維修員過勞
濟州航空墜機124罹難！歌迷憂「台跨年行程取消」　主辦發聲了
機師「喊Mayday求救」2分鐘後墜毀爆炸　塔台曾提醒：注意
LIVE／柯文哲出發了！　將抵北院重開羈押庭
乘客沾血行李散滿地！現場設臨時停屍間　煉獄畫面曝光
獨／今年22校停辦停招！教育部揭退場四大主因
韓代理總統指定「務安郡特別災區」　空難尋獲120具遺體

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北院重開羈押庭！柯文哲、李文宗、沈慶京、應曉薇全到了

北市工程車半路突燒成火球！駕駛脫困　警消20人急灌救

「不道歉將傷害學生」建中4度接獲恐嚇信！警增派人手支援校安

台中氣爆瞬間曝！居酒屋大門炸開　日籍老闆急衝出借滅火器

LIVE／柯文哲再進北院！3千萬交保撤銷　15:00重開羈押庭

洗車店開幕就出事！員工遭通緝被警帶走　老闆無奈：這是什麼體驗

高雄男抄球棒廟前叫囂擾鄰！辯「這是助行器」警方讓他走了

快訊／柯文哲等4人重開羈押庭！北院門口「民眾排隊」領旁聽證

綠蠵龜受困小琉球消波塊　海巡銳眼發現協助回大海

快訊／北市文山一分局所長酒後掌摑警員　遭記2小過拔官

吃早餐變「在地美食」努力還原 遇天使闆娘❤

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

貨運車搶快左轉擊落騎士 司機超兇：我轉過來妳還衝

法鬥見門沒關好偷跑出去...奴才抓到後打屁屁伺候

【超級貴冰】去 #杜拜 買冰！一算匯率要快700台幣傻眼

騎士左轉撞對向車！ 機車躺路中遭賓士「硬輾」畫面曝

趙露思「癱坐輪椅送醫」病況嚴重　工作室證實...宣布：暫停所有工作

【李多慧衝小琉球浮潛】淋浴炸「超兇身材」看得臉紅心跳XD

郭富城「踩空跌落舞台」　經紀人報平安：城城沒事

張惠妹〈偷故事的人〉催淚　唱哭台下4萬人

快訊／北院重開羈押庭！柯文哲、李文宗、沈慶京、應曉薇全到了

北市工程車半路突燒成火球！駕駛脫困　警消20人急灌救

「不道歉將傷害學生」建中4度接獲恐嚇信！警增派人手支援校安

台中氣爆瞬間曝！居酒屋大門炸開　日籍老闆急衝出借滅火器

LIVE／柯文哲再進北院！3千萬交保撤銷　15:00重開羈押庭

洗車店開幕就出事！員工遭通緝被警帶走　老闆無奈：這是什麼體驗

高雄男抄球棒廟前叫囂擾鄰！辯「這是助行器」警方讓他走了

快訊／柯文哲等4人重開羈押庭！北院門口「民眾排隊」領旁聽證

綠蠵龜受困小琉球消波塊　海巡銳眼發現協助回大海

快訊／北市文山一分局所長酒後掌摑警員　遭記2小過拔官

全球最快！陸發表CR450高鐵列車　時速可達400公里

韓職棒「起亞虎」相關人員也在機上！　濟州航空墜機累計124死

驅鳥是關鍵！　資深機師分析「濟州航空墜機」3大致命缺失

撐到不能撐了！牛排店宣布漲價「保證份量絕不縮」老饕霸氣挺

快訊／北院重開羈押庭！柯文哲、李文宗、沈慶京、應曉薇全到了

逆境中希望之光　靈鷲山基隆普仁獎88位小太陽閃耀光芒

關西機場34分鐘抵達大阪市區！南海電鐵Rapi:t購票選位全攻略

吳宗憲錄《玩很大》10年吐真實心聲！　見淚崩走心畫面：留在地面哭

匿名貼文曝！員工早警告「別搭濟州航空」　引擎長期故障、維修員過勞

北市工程車半路突燒成火球！駕駛脫困　警消20人急灌救

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

社會熱門新聞

快訊／柯文哲交保北檢抗告　高院裁定結果曝

快訊／柯文哲交保北檢抗告成功！高院撤銷原裁定理由曝

應曉薇「另有外國護照」　高院撤銷她交保關鍵

全聯倉儲惡火僅他倖存　哭喊：為何只留我

即／台中居酒屋瓦斯氣爆　老闆輕度灼燒

麥當勞風波「中一中學生辱罵挨告」　嗆台派女神8字慘了

高雄街頭警匪追逐！毒蟲拒檢逃逸連撞4車

快訊／柯文哲4人交保撤銷！北院下午3點重開羈押庭

柯文哲4人交保被撤銷發回　北院最快下午開庭

男遭女同事告性騷　意外爆小三復仇記

當過她高中老師　人夫重逢學生4度車震

監獄禁忌大公開　觸犯下場慘

快訊／柯文哲等4人重開羈押庭！民眾排隊領旁聽證

柯文哲下午開更裁庭　可能羈押或加保、戴電子腳鐐

更多熱門

相關新聞

寶寶等不及！孕婦在家門口急喊「出來了」

寶寶等不及！孕婦在家門口急喊「出來了」

台中市消防局潭子分隊27日清晨接獲一起孕婦急產救護，到場時，發現27歲孕婦羊水已破，2名消防員趕緊將孕婦搬運至1樓，準備送醫，不料孕婦突然大喊「出來了！」小寶寶的頭已經露出，只好緊急在家門口接生，由消防員化身「產婆」，順利產出。

即／台中居酒屋瓦斯氣爆　老闆輕度灼燒

即／台中居酒屋瓦斯氣爆　老闆輕度灼燒

台中小貨車衝落10米深山谷　駕駛奇蹟無傷

台中小貨車衝落10米深山谷　駕駛奇蹟無傷

馬國男吃牛肉麵突倒下命危　消防救回一命

馬國男吃牛肉麵突倒下命危　消防救回一命

台中超暖公車司機！　聖誕節給乘客「甜蜜驚喜」千人讚爆

台中超暖公車司機！　聖誕節給乘客「甜蜜驚喜」千人讚爆

關鍵字：

台中氣爆居酒屋大門炸開日籍老闆滅火器

讀者迴響

熱門新聞

即／南韓客機墜毀　181人生死不明

快訊／韓消防：除獲救2人　其餘179人恐全罹難

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩

快訊／柯文哲交保北檢抗告　高院裁定結果曝

即／乘客全罹難！消防：救援轉為「遺體搜索」

韓乘客「我該講遺言嗎」下秒失聯

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」

即／濟州航空客機墜毀「乘客國籍」曝光！

濟州航空墜毀62死　空服員獲救最新談話曝

台灣人愛做1行為「在日本超NG」　日本人：會被罵

即／韓181人客機機腹著陸「墜毀瞬間」曝！

濟州航空墜機！MBC演藝大賞「決定取消」

快訊／柯文哲交保北檢抗告成功！高院撤銷原裁定理由曝

即／濟州航空失事客機「昨天才剛飛桃園」！

CNN爆2025最大「黑天鵝」　恐衝擊全球

更多

最夯影音

更多

吃早餐變「在地美食」努力還原 遇天使闆娘❤

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

貨運車搶快左轉擊落騎士 司機超兇：我轉過來妳還衝

法鬥見門沒關好偷跑出去...奴才抓到後打屁屁伺候

【超級貴冰】去 #杜拜 買冰！一算匯率要快700台幣傻眼

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面