彰化芳苑蛋雞場「H5N1」現蹤！　動防所撲殺1萬3645隻蛋雞

▲彰化縣芳苑鄉蛋雞場進行撲殺清場消毒工作。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣芳苑鄉一家蛋雞場24日反映出現雞隻異常死亡情形，彰化縣動物防疫所獲報後立即派員進行移動管制並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，於27日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員於28日完成該蛋雞場撲殺清場及消毒工作，計撲殺1萬3,645隻蛋雞。

動物防疫所提醒近日受大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，易造成家禽緊迫，導致抵抗力降低，籲請養禽場及產銷業者應加強日常管理，注意場內環境保溫及通風，採統進統出飼養模式及不密飼等，以減少場內禽隻緊迫，並落實禽舍防鳥措施及人車門禁管制管制工作，人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）、器具等進出消毒及避免其他動物進出場區等生物安全工作，共同防範疫情發生及傳播。

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養禽場如有以下異常情況：(一)平飼飼養者：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.4%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數皆大於或等於4隻）。(二) 籠飼飼養者及白肉雞場：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.2%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數大於或等於2隻）。(三) 禽場家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降大於5%。(四)家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，請畜主立即主動通報鄉鎮市公所或本縣動物防疫所(04-7620774)，以利即時檢除病原，確保產業安全，如未通報者可依動物傳染病防治條例處新臺幣5萬元以上100萬元以下之罰鍰。

彰化縣政府再次籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新臺幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。