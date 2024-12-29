　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女大生出租帳戶一天爽賺2500元！還每天催租金　二審逆轉判囚

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生,夜歸女子。（圖／取自pakutaso）

▲彰化女大生提供帳戶給詐團洗錢遭判刑。（示意圖／取自pakutaso）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一名林姓女大生將銀行帳號提供給詐騙集團洗錢，收取1天2500元的帳戶租金，不到2週就爽賺1萬6千元，也遭到檢方依幫助洗錢罪起訴。一審法官認為林女涉世未深，遭詐團欺騙才提供帳戶，判她無罪。不過二審法官認為，林女坐領高薪，「比出租不動產還好賺」，顯然是非法暴利，且認為她每天積極催討薪水，對詐團拿她的帳戶詐騙別人卻漠不關心，有幫助他人詐欺取財及洗錢之不確定故意，改處林女2月徒刑，併科罰金1萬元。

判決指出，林女於去年5月12日，將銀行帳戶的帳號、密碼提供給詐騙集團，幫助他們洗錢。有受害者被詐騙，依詐團指示將錢匯入另一名豐姓女子的戶頭，詐團再將錢轉入林女戶頭，隨即轉匯一空，造成受害者損失慘重。同時，林女在不到2週的期間，陸續賺取共1萬6000元的帳戶租金，直到她被銀行通知帳戶遭限制，名下所有帳戶都無法使用，連生活費都無法提領，才急忙報警處理。檢方調查，認為林女涉幫助洗錢罪，將她起訴。

全案審理時，林女辯稱她當時在網路求職，和暱稱「蔡蔡」的人士加了LINE好友，對方自稱是化妝品公司，需要很多帳戶上架商品，所以才會對外招募帳戶，她因而受騙出租帳戶給對方使用，薪資不含周末，每天可以得到2500元，「如同房東出租房子給房客，不用工作也有錢」，而她也會協助上架商品。

林女的律師也說，林女年紀輕、還在念書，缺乏社會經驗，對金融帳戶很陌生，因受詐團欺騙才交出金融帳戶，
主觀上並沒有故意幫助詐欺、洗錢。何況第一層人頭帳戶的豐女已被檢方判定不起訴，林女也該無罪。

一審法官認為，林女不到20歲，涉世未深，而詐團確實使用許多話術，讓林女誤以為協助上架商品、綁定蝦皮帳戶、約定轉帳帳戶就可以領到薪水，也傳送租賃合約書、商品名稱取信於林女，而林女也多次要求對方按約定給薪資，並在接到帳戶遭警示的通知後，立即報警處理，認為她也被詐團欺騙，才提供帳戶遭不法使用，判林女無罪。

彰化地檢署再上訴，林女仍堅稱清白，她表示「一個人只有一個蝦皮帳戶，所以我認為這是合理的報酬」、「檢察官認為2500元是很大的數字，但這是租用帳戶的常規」、「他叫我辦理約定轉出帳戶，我都不知道這是什麼」、「我爸爸血癌今年二月已經過世了，我媽媽很久沒有給我生活費了」等語。

▲▼ 錢幣、金幣、鈔票。（圖／民眾提供）

▲女大生表示她出租帳戶，「如同房東出租房子給房客，不用工作也有錢」。（示意圖／取自pakutaso）

二審法官認為，林女曾向詐團提出質疑「什麼都不用做就有錢？」、「為什麼帳號要從網路上和不認識的人要呢」，但為了賺錢還是決定去銀行開戶，而後因發現事有蹊蹺，偷偷更改網銀密碼，但重新提供密碼給詐團後，還是比較關心什麼時候可以拿到薪水。

二審法官指出，林女雖辯稱2500元不算高額報酬，但計算下來一個月可坐領5萬5千元，「比出租不動產還好賺」，在中南部都可以租到一個店面了，林女只是去銀行用1千元開戶，就要坐領一個收租店面的報酬，當然是非法暴利。且林女自從出租帳戶後，每天催租金都催得很緊，非常關心自己的權益，但是對於帳戶可能淪為詐騙他人的工具，雖有預見但漠不關心，任由詐騙犯罪發生。

二審法官認為，林女看到帳戶不斷有金錢進出，也曾質問詐團「請問你是從我的帳戶賺錢出去嗎」、「感覺我的帳戶都被你們控制了」等語，早就質疑詐團利用她帳戶洗錢，如果她早點去銀行止付掛失，就可以阻止後續犯罪發生，卻抱持帳戶被不法利用也沒差的心態，判定林女有幫助他人詐欺取財及洗錢之不確定故意，審酌她還在念大學，需負擔學費等情形，依林女幫助犯一般洗錢罪，處有2月徒刑，併科罰金1萬元，罰金可易服勞役。可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
趙露思證實罹失語症！　「傳訊回3字」惹淚崩
快訊／柯文哲交保撤銷　北院下午3點重開羈押庭
柯文哲交保撤銷　黃國昌盼「別繼續押人取供」：4個月真的夠久了
快訊／除獲救2人　機上其餘179人推測全罹難
LIVE／南韓客機墜毀　現場搶救中
快訊／增至62死！　倖存空服員送抵醫院：我為何在這裡
濟州航空墜機58死！　專家曝機場「跑道比較短」恐是禍因
濟州航空爆炸！機場2km外狂晃　目擊者：機長曾嘗試避開村子降

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

敢打我女兒！小黃運將糾眾圍毆女婿逼下跪洗門風　警逮4人

快訊／柯文哲4人交保撤銷！　台北地院下午3點重開羈押庭

桃園八德工安意外！混凝土牆疑未乾　倒塌壓死越籍男工人

馬國男平安夜遊台中　吃牛肉麵突倒下昏迷！消防雙軌救護搶回一命

17歲少年無照騎車闖國道！驚險畫面曝　遭逮辯「被導航誤導」

國1民雄段「2大車追撞」...煤炭散落一地　後方休旅車輾過衰爆胎

中橫西寶路段邊坡坍方　今晨完成清坍搶通放行

南投服務區車聚變車禍！賓士「耍帥失控自撞」　車頭慘凹陷

快訊／台南自助餐店油鍋起火！燃燒廚房、排風管　廚師雙臂燒傷

女大生出租帳戶一天爽賺2500元！還每天催租金　二審逆轉判囚

吃早餐變「在地美食」努力還原 遇天使闆娘❤

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

貨運車搶快左轉擊落騎士 司機超兇：我轉過來妳還衝

騎士左轉撞對向車！ 機車躺路中遭賓士「硬輾」畫面曝

趙露思「癱坐輪椅送醫」病況嚴重　工作室證實...宣布：暫停所有工作

法鬥見門沒關好偷跑出去...奴才抓到後打屁屁伺候

【超級貴冰】去 #杜拜 買冰！一算匯率要快700台幣傻眼

【李多慧衝小琉球浮潛】淋浴炸「超兇身材」看得臉紅心跳XD

郭富城「踩空跌落舞台」　經紀人報平安：城城沒事

張惠妹〈偷故事的人〉催淚　唱哭台下4萬人

敢打我女兒！小黃運將糾眾圍毆女婿逼下跪洗門風　警逮4人

快訊／柯文哲4人交保撤銷！　台北地院下午3點重開羈押庭

桃園八德工安意外！混凝土牆疑未乾　倒塌壓死越籍男工人

馬國男平安夜遊台中　吃牛肉麵突倒下昏迷！消防雙軌救護搶回一命

17歲少年無照騎車闖國道！驚險畫面曝　遭逮辯「被導航誤導」

國1民雄段「2大車追撞」...煤炭散落一地　後方休旅車輾過衰爆胎

中橫西寶路段邊坡坍方　今晨完成清坍搶通放行

南投服務區車聚變車禍！賓士「耍帥失控自撞」　車頭慘凹陷

快訊／台南自助餐店油鍋起火！燃燒廚房、排風管　廚師雙臂燒傷

女大生出租帳戶一天爽賺2500元！還每天催租金　二審逆轉判囚

敢打我女兒！小黃運將糾眾圍毆女婿逼下跪洗門風　警逮4人

在超商結帳！店員「曝1新功能」驚呆他　全場：不用報號碼了

在台灣當女生很輕鬆！他嗆「不要整天仇男」：該珍惜...網吵翻

星變美／陳庭妮吻戲「太有禮貌」保養做滿！弄巧成拙反被導演唸

加油放輕鬆！　明起汽、柴油價格不調整

點名「這段時間飛日本的台人」！前台大醫：在台就準備好1事

日本海上保安：中國公務船航行釣島鄰接區353天創新高

瓊瑤家屬控「情緒暴力」！　突發4點聲明：比電視劇還狗血

快訊／柯文哲4人交保撤銷！　台北地院下午3點重開羈押庭

見「黑」三分補！營養師解析「烏骨雞」營養成分

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

快訊／柯文哲交保北檢抗告　高院裁定結果曝

快訊／柯文哲交保北檢抗告成功！高院撤銷原裁定理由曝

應曉薇「另有外國護照」　高院撤銷她交保關鍵

全聯倉儲惡火僅他倖存　哭喊：為何只留我

麥當勞風波「中一中學生辱罵挨告」　嗆台派女神8字慘了

高雄街頭警匪追逐！毒蟲拒檢逃逸連撞4車

柯文哲4人交保被撤銷發回　北院最快下午開庭

男遭女同事告性騷　意外爆小三復仇記

當過她高中老師　人夫重逢學生4度車震

監獄禁忌大公開　觸犯下場慘

物流老闆險遭騙　警及時攔130萬

花蓮中山路4樓鷹架倒塌！23歲女遭砸送醫

包工父子告別式　前妻悲傷難敲棺

快訊／遭爆有雙重國籍！應曉薇發聲明回應了

更多熱門

相關新聞

禽流感殺到！2禽場撲殺3.1萬隻　防檢署：未通報最高罰百萬

禽流感殺到！2禽場撲殺3.1萬隻　防檢署：未通報最高罰百萬

農業部動植物防疫檢疫署指出，獸醫研究所昨通報，彰化縣芳苑鄉一處蛋雞場（1萬3645隻及雲林縣東勢鄉一處土雞場（1萬7485隻）確診H5N1亞型高病原性禽流感，兩禽場均主動監測或通報，依標準作業程序，完成撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。總計從今年9月起確診及撲殺禽流感禽場案共計6例。

彰化41小時85人掛急診　4人命危

彰化41小時85人掛急診　4人命危

休旅車擦撞機車　落跑恐被吊照

休旅車擦撞機車　落跑恐被吊照

濟公「腿庫飯」超溫暖　送500便當關懷弱勢

濟公「腿庫飯」超溫暖　送500便當關懷弱勢

投資紫砂壺匯89萬　阿北：被騙也沒關係

投資紫砂壺匯89萬　阿北：被騙也沒關係

關鍵字：

彰化女大生詐團洗錢

讀者迴響

熱門新聞

即／南韓客機墜毀　181人生死不明

快訊／柯文哲交保北檢抗告　高院裁定結果曝

即／濟州航空客機墜毀「乘客國籍」曝光！

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」

台灣人愛做1行為「在日本超NG」　日本人：會被罵

快訊／柯文哲交保北檢抗告成功！高院撤銷原裁定理由曝

即／韓181人客機機腹著陸「墜毀瞬間」曝！

張惠妹才唱6首歌突喊「我累了」

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩

隔天辦婚禮「主管突不准假」　新娘曠職被開除！公司GG了

亞塞拜然航空墜機釀38死！普丁道歉了

CNN爆2025最大「黑天鵝」　恐衝擊全球

韓乘客「我該講遺言嗎」下秒失聯

冷氣團急凍7°C時刻到！跨年夜轉濕涼

即／濟州航空失事客機「昨天才剛飛桃園」！

更多

最夯影音

更多

吃早餐變「在地美食」努力還原 遇天使闆娘❤

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

貨運車搶快左轉擊落騎士 司機超兇：我轉過來妳還衝

騎士左轉撞對向車！ 機車躺路中遭賓士「硬輾」畫面曝

趙露思「癱坐輪椅送醫」病況嚴重　工作室證實...宣布：暫停所有工作

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面