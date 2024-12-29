女大生出租帳戶一天爽賺2500元！還每天催租金　二審逆轉判囚

▲彰化女大生提供帳戶給詐團洗錢遭判刑。（示意圖／取自pakutaso）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一名林姓女大生將銀行帳號提供給詐騙集團洗錢，收取1天2500元的帳戶租金，不到2週就爽賺1萬6千元，也遭到檢方依幫助洗錢罪起訴。一審法官認為林女涉世未深，遭詐團欺騙才提供帳戶，判她無罪。不過二審法官認為，林女坐領高薪，「比出租不動產還好賺」，顯然是非法暴利，且認為她每天積極催討薪水，對詐團拿她的帳戶詐騙別人卻漠不關心，有幫助他人詐欺取財及洗錢之不確定故意，改處林女2月徒刑，併科罰金1萬元。

判決指出，林女於去年5月12日，將銀行帳戶的帳號、密碼提供給詐騙集團，幫助他們洗錢。有受害者被詐騙，依詐團指示將錢匯入另一名豐姓女子的戶頭，詐團再將錢轉入林女戶頭，隨即轉匯一空，造成受害者損失慘重。同時，林女在不到2週的期間，陸續賺取共1萬6000元的帳戶租金，直到她被銀行通知帳戶遭限制，名下所有帳戶都無法使用，連生活費都無法提領，才急忙報警處理。檢方調查，認為林女涉幫助洗錢罪，將她起訴。

全案審理時，林女辯稱她當時在網路求職，和暱稱「蔡蔡」的人士加了LINE好友，對方自稱是化妝品公司，需要很多帳戶上架商品，所以才會對外招募帳戶，她因而受騙出租帳戶給對方使用，薪資不含周末，每天可以得到2500元，「如同房東出租房子給房客，不用工作也有錢」，而她也會協助上架商品。

林女的律師也說，林女年紀輕、還在念書，缺乏社會經驗，對金融帳戶很陌生，因受詐團欺騙才交出金融帳戶，

主觀上並沒有故意幫助詐欺、洗錢。何況第一層人頭帳戶的豐女已被檢方判定不起訴，林女也該無罪。

一審法官認為，林女不到20歲，涉世未深，而詐團確實使用許多話術，讓林女誤以為協助上架商品、綁定蝦皮帳戶、約定轉帳帳戶就可以領到薪水，也傳送租賃合約書、商品名稱取信於林女，而林女也多次要求對方按約定給薪資，並在接到帳戶遭警示的通知後，立即報警處理，認為她也被詐團欺騙，才提供帳戶遭不法使用，判林女無罪。

彰化地檢署再上訴，林女仍堅稱清白，她表示「一個人只有一個蝦皮帳戶，所以我認為這是合理的報酬」、「檢察官認為2500元是很大的數字，但這是租用帳戶的常規」、「他叫我辦理約定轉出帳戶，我都不知道這是什麼」、「我爸爸血癌今年二月已經過世了，我媽媽很久沒有給我生活費了」等語。

▲女大生表示她出租帳戶，「如同房東出租房子給房客，不用工作也有錢」。（示意圖／取自pakutaso）

二審法官認為，林女曾向詐團提出質疑「什麼都不用做就有錢？」、「為什麼帳號要從網路上和不認識的人要呢」，但為了賺錢還是決定去銀行開戶，而後因發現事有蹊蹺，偷偷更改網銀密碼，但重新提供密碼給詐團後，還是比較關心什麼時候可以拿到薪水。

二審法官指出，林女雖辯稱2500元不算高額報酬，但計算下來一個月可坐領5萬5千元，「比出租不動產還好賺」，在中南部都可以租到一個店面了，林女只是去銀行用1千元開戶，就要坐領一個收租店面的報酬，當然是非法暴利。且林女自從出租帳戶後，每天催租金都催得很緊，非常關心自己的權益，但是對於帳戶可能淪為詐騙他人的工具，雖有預見但漠不關心，任由詐騙犯罪發生。

二審法官認為，林女看到帳戶不斷有金錢進出，也曾質問詐團「請問你是從我的帳戶賺錢出去嗎」、「感覺我的帳戶都被你們控制了」等語，早就質疑詐團利用她帳戶洗錢，如果她早點去銀行止付掛失，就可以阻止後續犯罪發生，卻抱持帳戶被不法利用也沒差的心態，判定林女有幫助他人詐欺取財及洗錢之不確定故意，審酌她還在念大學，需負擔學費等情形，依林女幫助犯一般洗錢罪，處有2月徒刑，併科罰金1萬元，罰金可易服勞役。可上訴。