禽流感殺到！2禽場撲殺3.1萬隻　防檢署：未通報最高罰百萬

▲彰化蛋雞場、雲林土雞場爆發禽流感，共撲殺3.1萬隻。（示意圖／業者提供）

記者楊惠琪／台北報導

農業部動植物防疫檢疫署指出，獸醫研究所昨通報，彰化縣芳苑鄉一處蛋雞場（1萬3645隻）及雲林縣東勢鄉一處土雞場（1萬7485隻）確診H5N1亞型高病原性禽流感，兩禽場均主動監測或通報，依標準作業程序，完成撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。總計從今年9月起確診及撲殺禽流感禽場案共計6例。

防檢署表示，透過候野鳥攜帶病原跨境傳播，禽流感疫情已重創歐洲、美國及日本家禽產業，台灣位於候鳥度冬遷徙路徑上，且國內嘉義、台南及高雄沿海濕地已檢出11件野鳥高病原性禽流感，呼籲養禽業者應嚴防候野鳥與場內家禽接觸，並應持續落實禽場生物安全操作，以降低場內禽隻染疫的風險。

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防檢署呼籲全國養禽業者，國內野鳥持續檢出禽流感病毒，病原透過野鳥進入國內禽場的風險高，加上受強烈大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，易造成家禽緊迫，導致抵抗力降低，請養禽業者持續落實禽場防鳥設施、做好禽舍保溫措施及門禁管制，人員、車輛與器具（含蛋箱與禽籠）進入禽場，務必完成清潔消毒，並提高警覺，每日自主觀察禽隻健康狀況，倘發現異常，應主動通報，倘被查有未依規定主動通報者，依規定最高處新臺幣100萬元罰鍰，且所撲殺動物不予補償。

