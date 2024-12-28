好冷！彰化41小時85人掛急診...4人命危　多數是長者

▲彰化縣消防局12導程心電圖送醫。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

氣溫驟降！依據統計，彰化縣41小時內有85人因急性心肌梗塞或其他不適送醫，其中4人在到達醫院前已經無呼吸和心跳，年紀最輕的是60歲中年男子，國健署提醒，天冷時應做好戶外保暖，尤其是心血管疾病患者、高齡長者及三高族群更應採取正確的抗寒方式，特別是頭頸與四肢的保暖，要留意心臟病和中風的警訊。

根據彰化縣消防局的統計，從12月27日早上8點到28日下午5點，全縣共有85起疑似急性心肌梗塞或其他身體不適的病例被送往急診室。其中有4人心跳驟停，無呼吸和心跳。4人中男子佔3人，分別是花壇鄉86歲的男子，鹿港鎮70歲男子、年齡最小的是彰化市的60歲男子，及溪湖鎮64歲女子。

消防局強調，無法確定這85人的病因與寒冷天氣有關，患者無呼吸心跳發生原因仍需由醫師判定，而且這4件OHCA，並非一定是因天冷猝死案件，患者送醫急救後仍有極高機率恢復心跳及呼吸，OHCA發生原因仍須由醫師判定。

醫師提醒民眾，冬天要特別留意心臟病症狀或中風徵兆，民眾如發現自己或親友出現心臟病症狀「胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥」等8大症狀，一旦發現身體不適，應立即就醫，絕對不能拖延。