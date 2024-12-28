快訊／海陸士官執勤時不明原因自我傷害　緊急送醫救治

▲潘姓士官因不明原因自我傷害。（示意圖）



記者杜冠霖／台北報導

海軍陸戰隊指揮部稍早發新聞稿表示，所屬防空警衛群潘姓士官於今（28日）18時許執勤期間，因不明原因疑似自我傷害，單位即送醫救治，並封鎖現場，全力配合憲檢調查釐清案情。

國軍指出，另陸戰隊指揮部已立即聯繫家屬及檢派高階幹部前往協處，並將持恆加強官兵生命教育與心理諮商輔導，建立珍愛生命認知，避免憾事再生。

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