邱垂正：禁對岸「涉台一把手」來台　嚴審「兩岸宗教交流」案

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

陸委會主委邱垂正證實，自從中國大陸6月公布「懲獨22條」之後，陸委會為了表達抗議，就拒發來台許可給大陸涉台系統的「一把手」，並將此作為之後審查的原則。此外，由於台灣3名一貫道長者被捕，未來兩岸宗教交流的案件都會加嚴審查。

邱垂正近日接受《中央社》訪問，他表示，面對「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（懲獨22條），我方必須向台辦系統表達抗議，此後就不發來台許可給各省市的台辦主任了。

邱垂正提到，如果對方非來不可，那就要與我方官員約晤。

邱垂正也證實，先前台北、上海「雙城論壇」時，上海市台辦主任金梅的申請案件，陸委會就要求與金梅私下約晤，打算當面表達對「懲獨22條」的不滿，但最終對方未同意，來台許可也就沒有發出。

中國大陸10月中以涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」逮捕了3名台灣的一貫道長者。對此，邱垂正表示，中共一邊說要文化交流，一邊又抓人，這種做法我方無法接受，未來兩岸宗教交流都會嚴格審查。

對於所謂「嚴格審查」的定義，陸委會發言人梁文傑26日在例行記者會上解釋，「凡是不尊重宗教自由，只想把宗教當成統戰工具的做法，我們都會嚴審。」

▼台北、上海「雙城論壇」。（圖／ETtoday攝影中心攝）

