預告嚴審兩岸宗教交流　陸委會：逮捕台灣一貫道道親是最大阻礙

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會副主委、發言人梁文傑表示，陸方逮捕台灣3名一貫道的道親，是對兩岸宗教交流最大的阻礙，陸委會今後對兩岸宗教交流一定嚴加審查，「凡是不尊重宗教自由，只想把宗教當統戰工具的做法，我們都會嚴審。」

梁文傑提到，「一貫道」的名稱是從孔子所說的「吾道一以貫之」而來，一貫道也是台灣各宗教之中，唯一在講道時是講四書五經，大學、中庸、論語、孟子等等的，「中共現在每天在講中華文化，說台灣搞去中化，一貫道在台灣是真正以中華文化為主的宗教，你把它當作是邪教，在大陸逮捕的話，那你有什麼資格說台灣在摧毀中華文化？在切斷中華文化的聯繫？」

梁文傑指出，一貫道在台灣至少有80萬名信徒，所以完全無法理解，為什麼一貫道在中共的眼中，會是「會道門」或邪教組織，「我們查了一下，中共最高人民法院和最高人民檢察院關於邪教組織的定義，是『冒用宗教、氣功或其他名義建立神話，首要份子利用、製造、散布迷信、邪說等手段蠱惑蒙騙他人，發展控制成員危害社會』，我想這些形容詞都放不到一貫道身上。」

梁文傑說，雖然對中共來講，沒有什麼叫做宗教自由，推動兩岸宗教交流也只是作為統戰的一種手法，但對於在台灣正當合法的宗教，而且是台灣各宗教中唯一倡導四書五經的宗教，在大陸要做逮捕，才是對兩岸宗教交流的最大障礙。

梁文傑強調，陸方應趕快釋放這3位一貫道的老先生、老太太，今後陸委會對於兩岸宗教交流也一定會嚴加審查，「凡是不尊重宗教自由，只想把宗教當成統戰工具的做法，我們都會嚴審。」

國台辦發言人陳斌華25日在例行記者會上表示，3名台灣居民涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」被廣東省公安機關依法逮捕，有關部門將依法開展案件辦理，依法保障當事人合法權益，「民進黨當局對此事進行政治操弄，掩蓋不了其不擇手段干擾破壞兩岸交流合作的事實。」