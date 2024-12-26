小紅書教偽造證件來台觀光　陸委會：有人目的不單純

▲教育部長鄭英耀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／台北報導

政府去年開放第三地陸客來台觀光，中國大陸小紅書上最近出現交戰守則，教導大陸學生竄改在學證明，透過第三地來台觀光。對此，陸委會發言人梁文傑表示，有在進行防堵，確實有一些人來台的目的不單純。

梁文傑提到，移民署現在有查到一些利用假證件偽造在第三地的居住證、工作證或學生證等的案件，政府都會做防堵，「因為有一些人來台的目的可能並不單純，所以我們也都會嚴格注意。」

據了解，部分大陸人士企圖在台「跳機」，認為若擁有第三地居住證、工作證或學生證等證件，可能較不容易被遣返，因此鋌而走險。

梁文傑強調，他們非常希望大陸的年輕人能夠自由來台，但是能不能來不是我方能決定的，因為2019年8月1號開始，陸方就把自由行給封殺掉了，「所以大陸的學生能不能來台自由行，要問他們的政府，不是問我們。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑也公布今年第三地陸客來台的數據，自2024年1月1號到11月30號，申請的人數有13.4萬人次，實際入境的是9.8萬人次。

另外，教育部長鄭英耀近日在立院透露，教育部正研議開放第三地國家的陸生來台就讀。對此，梁文傑坦言，陸委會這兩年來陸續接到蠻多類似的詢問，就是當事人可能正在香港、新加坡或其他地方就讀，想來台灣讀個碩士、博士之類的，想知道有沒有管道。

梁文傑指出，過去一直以來的政策，是由我方的教育部跟陸方的教育部兩邊在每年年度性的磋商上討論到底有多少員額來台，但是這兩年陸方對此事都沒有回覆，所以我方覺得不用再等大陸的態度了。

梁文傑強調，如果說有陸方的學生已經在其他國家就讀，願意來台的話，教育部也可以考慮招生，「陸委會是採取樂見的立場。」