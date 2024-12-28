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春節赴日旅遊「在桃機可辦入境事先確認」　1／16~2／12起實施

▲「台日機場入境事先確認」作業，預估近6千名旅客可受惠。（圖／桃機公司提供）

▲「台日機場入境事先確認」作業預計1月16日起實施至2月12日。（資料圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

春節9天連假將至，預期將是國人赴日旅遊高峰，桃機公司表示，日本部分航線航班可辦理入境事先確認作業，將自2025年1月16日起至2月12日於桃園機場實施。另因應春節出入境旅客眾多，桃機提醒，航廈內禁止騎乘電動行李箱。

春節連假長達9天，桃園機場公司預估春節疏運期間桃機總運量逾155萬人次，每日平均運量約14萬人次，與疫情前2019年春節日均量14.2萬人次不相上下。

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由於春節連假預期將是國人赴日旅遊高峰，機場公司今宣布，將與日本合作實施「日本入境事先確認」作業，實施期間將自2025年1月16日起至2月12日，具體適用航線及航班仍待雙方確認後公布。

▲▼因應春節赴日旅遊高峰，日本出入國在留管理廳在桃園機場實施「台日機場入境事先確認」作業。（圖／桃機）

▲因應春節赴日旅遊高峰，桃園機場實施「台日機場入境事先確認」作業。（資料圖／桃機）

實施期間，搭乘特定航班前往日本特定機場的旅客，在桃園機場出境候機室預先確認入境資料，可有效縮短抵日後通關審查作業時間，讓赴日旅遊更加快速便利，旅客可以自行選擇是否辦理入境事先確認。由日方審查官至桃園機場在旅客登機前先辦理護照確認、臉部相片拍攝及指紋採集等作業。

機場公司提醒，今(28)日桃園機場出入境旅客預計超過14.5萬人次，其中出境又較入境旅客多出1成，為確保旅程順利，於航班起飛前提前3小時搭乘大眾運輸工具抵達機場、善用手機及網路報到節省時間、確認護照效期超過6個月，同時由於人潮眾多，為保障旅客安全，航廈內禁止騎乘電動行李箱。

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