財劃法開新戰場！柯志恩遭綠委包圍質問　她嗆：像孩子要糖吵鬧

記者賴文萱／高雄報導

高雄車站今天舉行「高雄新車站廣場成圓天棚啟用典禮」，包含行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱、高雄市長陳其邁及國民黨立委柯志恩都到場出席。但為了財劃法修法，民進黨立委賴瑞隆、李柏毅與柯志恩爆發口角，雙方激烈爭論你一言我一句，所幸沒有造成進一步衝突。

▲柯志恩遭綠委包圍質問，她反嗆「像孩子要糖吵鬧」。（圖／記者賴文萱翻攝）

民進黨立委賴瑞隆、李柏毅、邱議瑩今日出席典禮時，與柯志恩談論財劃法修法爆發口角衝突，雙方你來我往，場面緊張。賴瑞隆表示，柯志恩應誠實面對承諾跳票，心中不應只有台北無視高雄。

柯志恩在場被民進黨立委包圍，一直要求她回去向國民黨溝通，對此回應，民進黨委員忘了他們在立院有51分之8的席次，為什麼他們不能負責的向他們的黨團溝通，提出民進黨版。

她質疑，為什麼民進黨沒有像國民黨一樣強烈要求，要政院提出院版，既然他們當初都支持行政院說，現行版本就是最好版本，為什麼現在又像小孩子要糖一樣吵鬧？

▲高雄車站今天舉行「高雄新車站廣場成圓天棚啟用典禮」，藍綠立委都出席。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩表示，今天被民進黨委員們包圍，但他們好像忘記，在財劃法三讀的表決時，他們的人數一度是贏國民黨的，為什麼民進黨高雄有三個委員分別在中途與提前離席，他們卻沒有譴責自己的立委，結果卻在議事問題上一直針對柯志恩。

她強調，財劃法的問題已經說明非常清楚，國民黨實質幫高雄增加245億的財源，所有包括社福、教育等法定預算，一毛錢都不會少，而民進黨委員一直聲稱的中央補助會少百億以上，只能證明過去中央的確獨厚高雄，給了高雄上千億的豐厚補助，國民黨的財劃法，只是將中央給地方統籌分配金額的比例做些許提升。

柯志恩說，如果中央因此就中斷挹注給高雄的資源與補助，而不砍自身給特定媒體的文宣廣告費用，與不必要的浮濫經費，那只能證明，中央所稱對高雄的照顧，只是錢多到不知道該如何花的政策買票。

她最後呼籲，請民進黨委員們，不要再忽視他們沒有版本的事實，後續的立院會期，請民進黨委員們，趕快提一個民進黨版本，讓高雄人看看，民進黨的委員們能幫高雄爭取多少，是否能夠超越雙北，成為全國第一。