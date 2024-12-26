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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

加薪、減稅都有！行政院盤點元旦新制　卓榮泰：恐因財畫法修法受影響

▲行政院長卓榮泰出席「IT Matters Awards」頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

下周將邁入2025年，有不少元旦新制也將上路。行政院今（26日）院會也整理出未來的新規定，包括勞工最低工資上路並調漲、軍公教調薪3％、調高2024年度免稅額等稅制優化措施等。行政院長卓榮泰提到，倉促修正通過的《財政收支劃分法》，會讓許多原本能提供的福國利民政策受到一定程度影響，「行政團隊正在依循憲政秩序盡最大努力，讓各項國家重大計畫可以持續落實」。

行政院綜合業務處今於院會報告「2025年元月起實施之重大政策及惠民措施」，包含勞工最低工資上路並調漲起薪自月薪2萬8,590元起、時薪190元起；軍公教調薪3％，是自2018年以來第4度調薪，實質薪資提升14.7％；另外，中央機關約僱人員、工友及約用人員之月薪調整至不低於最低工資1.1倍（約3萬1,449元）。

此外，也調高2024年度免稅額等稅制優化措施、擴大發放文化禮金（文化幣）、提高重要癌症篩檢率、續辦300億元中央擴大租金補貼、創新板取消投資門檻、推動中小微企業多元振興發展計畫及「1集2轉3加3」稻米產業精進措施、實施碳費制度等。

卓榮泰表示，今天是2024年的最後一次院會，特別感謝在座各部會首長及所有公務同仁，過去一年來的辛苦與努力，新內閣團隊就任7個多月以來，始終以「人」為第一優先，並重「照顧」和「發展」兩大主軸，也藉此向全民報告相關成果。

卓榮泰說，明年元旦開始，政府即將實施許多重大的惠民及便民措施，包含：為勞工加薪，連續9年調高最低工資；為全民減稅，個人、家庭及小規模營業人都將會受惠；延長當沖降稅及創新板取消投資門檻，以活絡交易、帶動創新；推動淨零永續，碳費制度上路。

另外，對於托育及社工人員的薪資也進行合理調整與檢討，希望能夠鼓勵相關從業人員的投入，讓家長可以更加放心。請各部會首長積極宣導並蒐集意見，讓政府對民眾的承諾及目標能夠具體落實。

卓榮泰還提到，面對未經充分討論、倉促修正通過的《財政收支劃分法》，有許多原本能夠為軍公教、青年朋友、租屋族、中小微企業主、農民所提供的福國利民政策，恐怕都難免會受到一定程度的影響，「行政團隊正在依循憲政秩序盡最大努力，讓各項國家重大計畫可以持續落實」。

卓榮泰說，新的一年，行政團隊會持續帶領國家走在正軌，讓臺灣向前邁進。健康台灣、均衡台灣、團結台灣以及民主的台灣，是政府能夠給予全體國人最好的新年禮物。

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