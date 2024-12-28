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腸胃炎訂魚片粥！老闆手寫「1段話」超暖心　網讚：真的好周到

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO訂了一碗魚片粥。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人身體不適、拉肚子等，都會吃清淡一點，選擇吐司或稀飯等。近日就有網友發文表示，他透過外送平台訂了魚片粥，並備註自己得了腸胃炎，請店家幫忙調整口味，想不到老闆居然在訂單上手寫一段話，讓他覺得很貼心。貼文曝光後，引發討論。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文直呼「直接被老闆圈粉，有夠貼心！」從他貼出的圖片可見，他透過外送平台點了一碗魚片粥，並備註「腸胃炎，已經快脫肛了，可以幫我調整一下嗎？拜託，感謝」。

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當餐點送達時，原PO就見魚片粥的蓋子上，寫著「清淡、稠一點」的字樣，可見老闆真的協助調整了。緊接著，原PO又留意到訂單上的手寫字，老闆居然提醒他「別一次吃完，會再拉，少量分次吃。」老闆寫的話，實在非常暖心。

貼文曝光後，吸引4000多人按讚，底下網友紛紛回應，「真的好周到喔」、「這老闆可以！用新台幣支持」、「前幾年還有在跑外送的時候有去過店家，印象中是一對夫妻，人還不錯」。還有網友建議，「你應該要吃白飯、白粥跟白饅頭就好，我兒子這陣子也腸胃炎拉到不行，看了醫生吃藥後只吃白飯跟白饅頭，終於好了」、「老闆真的很貼心。如果太嚴重的話盡量不要吃，讓腸胃休息一下會更好」。

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