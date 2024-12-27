腸胃炎點魚片粥「老闆暖留一句話」　他感動喊：直接被圈粉

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前因為腸胃炎腹瀉，透過外送平台點了一碗魚片粥，備註請店家幫忙調整餐點口味，結果老闆不僅調整了餐點口味，還留下一句暖心叮嚀，「別一次吃完，會再拉，少量分次吃」，讓他忍不住直呼被老闆圈粉。

▲老闆叮囑原PO不要一次把粥吃完，以免再度腹瀉。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」發文表示，日前因為腸胃炎的關係，25日透過外送平台點了一碗魚片粥，並在備註中載明，自己因為腸胃炎腹瀉，希望老闆能幫忙調整一下餐點的口味；沒想到餐點送到時，老闆竟然在單子上留下一句暖心叮嚀，「別一次吃完，會再拉，少量分次吃」。

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原PO看到留言忍不住直呼感動，「直接被老闆圈粉，有夠貼心。」文章公開之後，吸引超過3900名網友按讚，大家紛紛留言表示，「老闆人好好」、「老闆超貼心」、「希望原PO早日康復」；也有好心網友提醒，腸胃炎期間最好不要吃太油膩，也不建議只吃粥或吐司。

小兒科醫師傑登曾在臉書粉專發文表示，若感染腸胃炎，不建議只吃粥或吐司，反而會造成營養不均衡，拖慢恢復速度，也不要吃高糖分、乳製品、油膩、辛辣的食物，患者可以在不嘔吐且肚子不痛時開始嘗試進食，包含適量的蛋白質，例如水煮蛋、去皮雞肉、清蒸魚或水煮魚，以及低纖維食物（例如白米飯、馬鈴薯、燕麥粥或水煮蔬菜）、溫水或口服電解水，但要注意不能一次吃太多，要讓身體有足夠的時間消化和吸收。