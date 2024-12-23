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18歲當小三！她同時伺候「至少3乾爹」海撈4000萬　正宮抓到卻沒事

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲一名女網友同時與多位「乾爹」在一起，6年存了4000萬。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／劉維榛報導

「我的工作是專職小三！」一名女網友自曝，她同時與多位乾爹在一起，最久的已10年，另兩位則是7年與4年，但他們不知道彼此的存在，而短短6年已存了4000萬，有車有房不愁吃穿，如今卻感到無比空虛，「感覺人生沒什麼目標，不知道應該做些什麼？」引來全場網友看傻了。

一名女網友在Dcard分享自己的特殊經歷，她從18歲就開始當小三，而且同時與多位老闆在一起，他們彼此都不知情。原PO這短短6年時間存了4000萬，因為她正職是時間自由的業務，有足夠藉口消失或抽身與伺候老闆們。

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事實上，這些老闆都有妻室，而且曾有幾位正宮發現她的存在，原PO表示，所幸老闆們會自己處理好，「盡量的保護我，我也就繼續當小三」，甚至有人對原PO感到愧疚，給她滿滿的物質生活，像是出國、養毛小孩、買房買車等，「讓我做自己想做的事！」

原PO也提到，其中一位老闆與她維持了長達10年的關係，另兩位則分別是7年與4年，猶如家人的相處，而這些男人也對原PO動了真情，唯獨就是無法給名分，其他只要開口都可以全力滿足。

原PO坦言，這些年身體因素關係都沒有懷孕，平時最大興趣就是做醫美、弄頭髮，把自己打扮得美美的，如今不缺錢，心裡卻是滿滿空虛感，「感覺人生沒什麼目標，不知道應該做些什麼，想做些有成就感的事，但是不知道從哪做起？」

底下網友驚回，「我覺得妳這個質量含金應該開班授課」、「從小三當到老三了，厲害」、「4000萬夠去退休了，投資ETF領股息，然後可以離開那些男人」、「雖然很羨慕妳年紀輕輕存很多錢，但我覺得也蠻可憐的，人生價值不知道在哪」、「各取所需看似很好，但無論是有錢老闆、正宮、專業三，內心的空虛要自己另外找方法釋懷」；也有人質疑真實性，「創喔」、「除了沒懷孕，有定期性病檢查嗎」。

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