老闆看她加班幫買晚餐！老闆娘誤會「逼離職」　網見1關鍵：當然怕

▲老闆幫原PO買晚餐，卻讓老闆娘誤會了。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

「小三上位就這麼沒安全感嗎？怕人家搶當初幹嘛搶別人的？」女網友發文透露，他們公司的老闆娘是小三上位，手段非常厲害，然而，「現在只要是女性職員，不分年紀，都會被她針對」，日前老闆不過幫她買滷味，她就被誤會，「還想動手打我」，讓她傻眼。貼文曝光後，引發討論。

這名網友在「匿名公社」上，以「老闆娘是小三還怕別人當小三」為標題發文，提到老闆娘是小三上位，「當初逼正宮離婚，手段超級厲害」，任職時間超過3年的人都知道。然而，老闆娘現在只要看到女職員，就會疑神疑鬼，上禮拜她因為加班，所以老闆體恤她沒吃晚餐，幫忙買了滷味，豈料吃到一半，「老闆娘帶一票人，衝進公司抓姦」。

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原PO當時和老闆坐一起吃飯，結果老闆娘甚至還想動手打她，「害我被其他層公司的誤會！辦公大樓謠言傳得很快，連警衛也八卦的跑來問我」。她自認沒有做出什麼不當的行為，而且衣著都很完整，「她拍不到什麼，也抓不到把柄，就想用輿論逼我自行離職」。

原PO說，她已經多次告訴老闆娘，自己對老闆沒興趣，然而對方就是不相信，「小三上位就這麼沒安全感嗎？怕人家搶當初幹嘛搶別人的？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「當小三的都會這樣，搶人家的，當然就會怕被搶」、「就是因為是小三爬上來的，所以很怕黑影」、「過來人當然怕」、「老闆就問題很大」。但也有網友認為，「一個男人任何時候都不能單獨跟除了老婆以外的女人做什麼事好嗎！避嫌都不知道，婚姻要怎麼維持」。