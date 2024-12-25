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檢警破獲無人機房！2年漂白博弈黑錢142億　金主老闆海削8千萬

▲▼高市刑大洗錢水房 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼高市刑大破獲大型洗錢水房，2年就洗了142多億。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地檢署和高市刑大等單位今年9月間，聯手破獲一起賭博洗錢機房集團，逮捕41歲李姓主嫌等多名嫌犯，檢警查出該集團在2年內，經手賭博網站入金、出金洗錢金額，已逾越南盾9兆餘元，換算新台幣超過120億元，檢方後續偵辦後，今日偵結將李姓主嫌等18人依組織犯罪條例、洗錢防制法等罪起訴。

▲▼高市刑大洗錢水房 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市刑事警察大隊科偵隊是在今年初接獲線報，有不法集團以高薪為誘因，招募共犯從事洗錢、匯兌等不法犯罪，於是與偵二隊、偵五隊、偵六隊、偵八隊、林園警分局、鼓山警分局、小港警分局、仁武警分局及桃園市龜山警分局等單位，共同組成專案小組深入追查。

專案小組調查發現，賭博洗錢機房集團成員，分散據點並實施居家辦公，避免被警方一網打盡，經過蒐證後，在高雄、桃園、台中等地，同步搜索10處以上地點，一舉破獲無人機房與居家上的水房客服人員，逮捕現場操作洗錢、轉帳工作的機房成員。員警持續蒐證，溯源追查，陸續追查金主、系統商、地下匯兌業者等共犯到案。

▲▼高市刑大洗錢水房 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組發現，李姓主嫌透過網路徵才，或由機房成員招募親友加入，利用「高薪、輕鬆、免經驗」等工作術語號召年輕人，協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流，並以境外帳戶層層轉帳躲避查緝，進而從中抽成牟利。集團甚至透過自動化程式簡化人工作業，初步估計該集團2年內，經手賭博網站入金、出金洗錢金額，已逾約120億元。

專案小組清查，李姓主嫌至少不法獲利8060萬餘元，負責提供系統之呂姓（30歲）、劉姓（30歲）共犯不 法獲利至少合計 2190 萬餘元，後來也向法院聲請扣押李姓主嫌位於高市鼓山區、台南新營區的2棟房屋，市值約4500 萬元，檢察官今（25）日偵結依法起訴李姓主嫌等18人。

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