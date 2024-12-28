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強烈冷氣團今晨9.9℃！北北基等7縣市低溫特報　高山可追雪

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導　

強烈大陸冷氣團來襲，今晨最低溫出現在新北市石碇區9.9℃；氣象署針對北北基等7縣市發佈低溫特報。預計這波冷氣團最冷時間將在今晚至明晨，3500公尺以上高山可能會下雪。

強烈大陸冷氣團影響，今天各地天氣寒冷，清晨中部以北及東北部氣溫約13、14度，新北市有局部10度以下低溫發生的機率，南部及花東約16、17度。

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白天北台灣持續寒冷，氣溫維持在13、14度，其他地區則稍微回升至17-21度，入夜後台南以北及宜蘭將出現10-11度的低溫，其中苗栗以北及宜蘭有局部10度以下低溫發生的機率，高屏及花東也只有12、13度。

若溫度與水氣配合，今晚至明晨中部以北海拔3500公尺以上高山（例如：雪山、南湖大山、合歡山、玉山）有降雪機率；近期高山道路可能有積冰、結霜造成溼滑情形，活動請注意安全。

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象署）

▲低溫特報。

中央氣象署發佈黃色低溫特報：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

12/29(日)清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，局部區域可能更低，須留意低於10度氣溫之機率，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫稍回升，中南部日夜溫差大，12/30(一)日輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷，西半部日夜溫差大；各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

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