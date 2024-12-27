強冷氣團明入夜達最強「體感最低剩2度」　跨年北東甩涼雨

▲強烈冷氣團將影響到周日清晨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團來了，明天(28日)各地寒冷，且越晚越冷，冷空氣最強時間點為明晚到周日清晨，局部低溫可跌至7到8度，其中本島新竹市和苗栗縣體感溫度最低僅4度，離島連江縣體感最冷也剩2度；另今晚到明晨3500公尺以上高山有機會飄雪。下周二跨年夜有東北季風接力，北東溼答答，天氣轉濕涼。

中央氣象署預報員林定宜表示，今天強烈冷氣團南下，南方雲系北移，天氣濕冷；明天沒有南方雲系北移，只有強烈冷氣團影響，各地寒冷且越晚越冷，西半部、東北部約10到12度，花東約13到15度，此外，明天僅東半部有局部短暫雨，北部、南部、中部山區雨勢趨緩，為局部短暫雨或多雲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林定宜指出，若溫度跟水氣互相配合下，今晚到明晨中部以北海拔3500公尺以上高山，包括雪山、南湖大山、玉山、合歡山有降雪機會，高山道路可能近期也會有積冰結霜，路面濕滑，活動要注意安全。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

強烈冷氣團將影響到周日清晨，林定宜表示，這波冷空氣最強的時間點在明晚到後天清晨，最冷為西半部、東北部，低溫約10到11度，其他地區稍微高一點，沿海空曠地區包括苗栗以北、宜蘭有10度以下低溫，甚至7度到8度也很容易達到。

根據氣象署體感溫度預報，本島部分，北部體感溫度大多在10度以下，其中桃園市周日體感溫度最低僅5度，另新竹市明天和周日體感溫度最低只有4度，苗栗縣體感最低僅4到5度；離島方面，金門縣明後兩天體感溫度最低也下探4度，連江縣周末體感最低則約2到3度。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周日白天冷氣團減弱，溫度回升，下周一(30日)雨勢最緩和，僅東半部地區有零星短暫雨，其他多雲到晴。

下周二(31日)跨年夜東北季風增強，林定宜指出，東北季風增強，北部、東北部轉涼，入夜後中部以北、東北部低溫約13到14度，南部、花東約15到16度；元旦到1月3日仍是東北季風影響，北部、東北部偏涼，其他地區早晚易涼，降雨區為基隆北海岸、東半部及大台北山區，有局部短暫雨，下周四、周五南部因南方水氣北移，有零星短暫雨。