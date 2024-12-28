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強烈大陸冷氣團最低降至6℃　跨年天氣曝光

▲▼天氣 變天 大陸冷氣團 寒流 降溫 街頭民眾 冬衣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今天入冬以來首波「強烈大陸冷氣團」挾乾空氣南下，今晚、明晨有10度以下低溫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天入冬以來首波「強烈大陸冷氣團」挾乾空氣南下，今晚、明晨有10度以下低溫、部分平地最低氣溫將降至6度左右，有機率創入冬以來的最低溫紀錄。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(28)日至下週一(30日)、入冬以來首波「強烈大陸冷氣團」挾乾空氣南下，天氣轉晴冷，加上夜間「強輻射冷卻」，今晚、明(29日)晨嘉義以北將有10度以下低溫，部分平地最低氣溫將降至6度左右，有機率創入冬以來的最低溫紀錄。

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▲▼最新(27日20時)歐洲模式(ECMWF)，1日8時地面模擬圖(左圖)顯示，南方中層雲系逐漸北移、帶來降雨。最新美國模式(GFS)，同時的模擬圖(右圖)亦顯示，南方中層雲系逐漸北移，但時間比較落後。。（圖／洩天機教室）

▲南方中層雲系逐漸北移、帶來降雨。最新美國模式(GFS)，同時的模擬圖(右圖)亦顯示，南方中層雲系逐漸北移，但時間比較落後。（圖／洩天機教室）

跨年、元旦(31、1日)東北風略增強，南方中層雲系逐漸北移，但時間略不同，應續觀察模式調整。最新歐洲模式模擬：跨年白天西半部晴轉多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。

跨年夜至元旦清晨，各地雲量多，山區及東半部偶有局部短暫雨的機率，跨年夜活動及迎曙光會受到不同程度的干擾。元旦白天起、山區及東半部有局部短暫雨，西半部平地也有飄零星小雨的機率。跨年、元旦白天偏涼，夜間氣溫略回升、仍偏冷，戶外活動要注意保暖。

下週四、五(2、3日)另一波冷空氣南下，強度不如這波，大約以「東北季風」等級的機率為最高，但模式模擬持續調整，應繼續觀察。

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