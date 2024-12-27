強冷空氣正在南下「周日激冷探7度」　跨年元旦北東變天

記者李姿慧／台北報導

未來兩波冷空氣接力，首波強烈冷氣團正在南下中，今起到周日清晨溫度將一路降溫，溫度只會越來越低，局部低溫下探7度，今天合歡山和雪山等3500公尺以上高山有機會飄雪；跨年夜和元旦將再有一波冷空氣接力，北東轉濕冷。

▲強烈冷氣團南下，周日清晨最冷下探7度。（示意圖／記者林敬旻攝）

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中央氣象署科長林伯東表示，未來一周有兩波冷空氣，周日前受強烈冷氣團影響，要到下周一後才稍微減弱，12月31日還會有一波冷空氣影響，強度為東北季風。

強烈冷氣團今天開始南下，林伯東表示，冷空氣正在南下，今晨馬祖出現10.7度，新北石碇、金門、苗栗、宜蘭都有14度左右低溫，今天開始到明天、甚至後天，溫度只會越來越低。

▲▼溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢部分，林伯東分析，周日清晨前因強烈冷氣團影響，各地天氣轉寒冷，今明兩天到周日清晨，溫度將一路下降，周日清晨北部和台北會出現11度低溫，空曠、近山區天氣轉乾，輻射冷卻影響，台南以北、宜蘭、花東縱谷普遍會有7到11度低溫，山區會更低。

周日白天冷氣團減弱，林伯東指出，周日白天氣溫回升，不過清晨因輻射冷卻作用偏冷，日夜溫差大；下周二(31日)跨年到1月2日將有另一波東北季風影響，溫度會再降低，不過沒有這一波強烈冷氣團降溫這麼明顯。

▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林伯東表示，今天開始冷氣團南下，也是轉乾過程，但今天仍偏濕，今晚到明晨降雨減弱，今天中部以北山區偏濕，3500公尺以上高山包括合歡山、雪山等才有機會降雪。

降雨方面，林伯東表示，今天普遍各地容易出現降雨，晚間西半部、中南部平地降雨會減弱，明天降雨相較今天也都有明顯減弱趨勢；周日各地多雲到晴，東半部有零星降雨，下周二跨年到元旦迎風面因東北風吹拂，會開始降雨，1月2日水氣增多，南部、中南部會出現降雨。