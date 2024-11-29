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嘉藥幼保系「胡麻神奇之旅」三部曲　深化幼兒食農教育

▲嘉南藥理大學「西港風‧敘事雲」USR計畫團隊聯合嬰幼兒保育系，於11月分別在路竹親子館及嘉藥附設幼稚園推出三場次多元有趣的「胡麻神奇之旅」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學「西港風‧敘事雲」USR計畫團隊聯合嬰幼兒保育系，於11月分別在路竹親子館及嘉藥附設幼稚園推出三場次多元有趣的「胡麻神奇之旅」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學「西港風‧敘事雲」USR計畫團隊聯合嬰幼兒保育系，於11月分別在路竹親子館及嘉藥附設幼稚園推出三場次多元有趣的「胡麻神奇之旅」活動，透過親子互動、闖關遊戲及教育競賽等方式，帶領幼兒認識農產品芝麻，深化對食農教育的了解與興趣。

▲嘉南藥理大學「西港風‧敘事雲」USR計畫團隊聯合嬰幼兒保育系，於11月分別在路竹親子館及嘉藥附設幼稚園推出三場次多元有趣的「胡麻神奇之旅」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第一場活動於月初在路竹親子館熱鬧展開，特別邀請食農講師杜碩庭先生以生動活潑的方式介紹芝麻的栽培方法、特性及營養價值。現場超過20組親子家庭參與，家長與孩子們在杜講師的帶領下體驗摘胡麻莢的樂趣，氣氛熱烈，大家在輕鬆的互動中學習芝麻知識，也增進了彼此間的親密感情。

▲嘉南藥理大學「西港風‧敘事雲」USR計畫團隊聯合嬰幼兒保育系，於11月分別在路竹親子館及嘉藥附設幼稚園推出三場次多元有趣的「胡麻神奇之旅」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二場活動在嘉藥附設幼兒園舉行，主題為「芝麻芝麻在哪裡」的闖關遊戲，由嬰幼兒保育系學生規劃設計，內容涵蓋芝麻知識、種植歷程、加工製程及應用產品四大主題。49位大學生帶領22位幼兒園小朋友進行8組趣味闖關遊戲，孩子們在遊戲中尋訪芝麻，還透過創作藝術作品來體驗探索的樂趣。

▲嘉南藥理大學「西港風‧敘事雲」USR計畫團隊聯合嬰幼兒保育系，於11月分別在路竹親子館及嘉藥附設幼稚園推出三場次多元有趣的「胡麻神奇之旅」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

壓軸場次於29日回到路竹親子館舉行，由嘉藥幼保系師生規劃「幼兒胡麻教育競賽」，以胡麻知識為核心，設計四大趣味競賽關卡，讓小朋友在遊戲中學習芝麻相關知識。活動最後，孩子們親手製作芝麻雪Q餅，帶回家與家人分享，為整個活動畫下圓滿句點。

▲嘉南藥理大學「西港風‧敘事雲」USR計畫團隊聯合嬰幼兒保育系，於11月分別在路竹親子館及嘉藥附設幼稚園推出三場次多元有趣的「胡麻神奇之旅」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

嘉藥嬰幼兒保育系主任林佳蓉表示，透過一系列活動，不僅讓孩子們認識農產品的多樣性，更希望他們在互動中學習到自然與土地的價值。芝麻作為台灣特色農產之一，具有豐富的文化與經濟意涵，嘉藥幼保系透過活動將專業教育與在地產業結合，幫助孩子們從小建立對農業的尊重與認識。未來，嘉藥將持續推動更多連結在地的USR計畫，深化食農教育，共同為永續發展努力。

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