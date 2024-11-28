食農教育全國第一等！　台南2校參加全國四健作業組競賽獲大獎

▲台南市食農教育推動有成，由四健會主辦的2024年度全國四健作業組競賽，仁德國小榮獲幼初級A組一等獎、錦湖國小獲得幼初級B組二等獎殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市食農教育推動有成，由四健會主辦的2024年度全國四健作業組競賽，仁德國小榮獲幼初級A組一等獎、錦湖國小獲得幼初級B組二等獎殊榮，學生透過與在地四健會的合作競賽過程了解農業、認識家鄉，認同在地文化產業，讓學童走出虛擬的網路世界，真實接觸、關懷土地，將所學深耕於家鄉，回饋於地方。

黃偉哲市長表示，隨著世代變遷，農業的相關工作已與過往大不相同，唯一不變的就是把「農業推廣」做好，地方農業與學校教育合作已成為趨勢，此次農會、四健會與學校的組合獲獎，就是最好的成果。隨著食農教育法案通過，市府致力於食農教育之推廣，讓學生們從做中學，體會從產地到餐桌，學會感恩與珍惜家鄉環境與文化產業。

教育局鄭新輝局長表示，學校參與四健作業組競賽，課程設計針對9至15歲學童，是人生當中最重要的學習階段之一，興趣是一切學習的根本，教學者、指導者，必須兼顧到每個學生在不同年齡發展及興趣；此次教師用心的發揮創意，設計包含四健作業組內涵的主題，不僅具有生命力、兼具生活化，有別於傳統教學課程，讓學生走出教室，在工作中學習，達成「身、心、手、腦」兼顧，四項健全的目標。

仁德國小李沂澂教師與青農及四健指導員攜手帶領六年二班以「番薯嬉遊記作業組」進行食農教育課程，從校園中的小農園種植番薯開始，歷經對抗甘藷蟻象的挑戰，在學校美香廚房製作出一道道豐富美味的番薯料理，並於小農市集義賣，將所得捐助家扶基金會，充分展現並培養學生的愛心與社會責任。錦湖國小王瑞興主任、蔡靜宜老師與北門區農會合作，共同推動「幸福北門 魚你同在」課程，包含：「認識四健會」、「認識家鄉虱目魚產業」、「學習虱目魚加工」、「錦湖紅蔥頭植物染」、「虱目魚皮雕鑰匙圈DIY」、「動手虱目魚料理」，學生需要歸納整理資料、學習心得發表，在溝通互動及社會參與的能力都有很大的提升。

教育局表示，為落實食農教育，教育局鼓勵學校與在地農民團體合作，共同辦理包含校園自給農園、食農遊學地圖等活動，此次競賽活動參與，除培養學童對於農業、農村及在地環境資源之了解，達到相互切磋學習的效果，也提升農業三生(生活、生產、生態)、食農教育、永續發展目標(SDGs)之素養。