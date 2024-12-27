三光國中棒球隊新宿舍動土　中職球員林育辰返母校見證

▲三光國中棒球隊宿舍動土，助小球員共築棒球夢，後排中為打進中華職棒的校友林育辰。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣棒球今年在世界棒球12強賽發光發熱，名間鄉三光國中棒球隊過去也奪下多項全國賽冠軍、培育多名棒球好手，但卻長期苦於球隊宿舍老舊，經國教署補助、南投縣政府自籌合計超過4166萬元興建新宿舍，希望幫助教練及60位學生有更好住宿空間、攜手共築棒球夢。

三光國中23日舉行新宿舍動土典禮，縣長許淑華、立委羅美玲，縣議員張婉慈、林儒暘、吳棋楠，名間鄉長陳翰立等都出席參加；出身三光國中的中華職棒富邦悍將隊員林育辰等校友也返校觀禮，並飲水思源地為母校贊助經費，同時回顧過去在校時冬天晚上如廁很不方便，高興地直說「看到新宿舍動工，真的很棒！」

縣府指出，三光國中棒球隊成立8年，在縣府、學校等單位努力下，近年來陸續獲得原鄉盃、中信盃、曾紀恩盃、斗六市長盃全國冠軍，成績斐然，林育辰和統一獅隊全紹凱也都是校友；棒球隊員不偏廢課業，楊沅蒼即於教育會考得到3A2B成績、選讀第一志願高中。

許淑華表示，三光國中棒球隊宿舍老舊，家長會向立委反映後，感謝立委羅美玲及游顥關心，向爭取中央協助，國教署同意補助1723萬2239元，縣府也自籌2443萬5761元，這項工程共計投入4166萬8000元，一次解決球隊住宿問題，也努力精進棒球選手的培訓、照顧、紮根，希望協助打造更優良的訓練環境。