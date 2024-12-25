德興國小新校舍聖誕節前夕動土　許淑華扮馴鹿送大禮

▲南投市德興國小老舊校舍於聖誕節前夕整建動土。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府向教育部爭取補助超過1.4億元，改建南投市德興國小老舊校舍，24日正式動土；由於適逢聖誕節前夕，南投縣長許淑華出席時也戴上馴鹿頭飾、化身「聖誕大姐姐」為學童發送保暖襪，也在寒冷天氣中為全校送上溫暖的雙重大禮。

昨天動土奠基典禮由德興國小學童太鼓表演展開序幕，表現出師生對校舍重建的殷切盼望；縣議員林憶如、林儒暘、張秀枝、宋懷琳、張婉慈、簡千翔，南投市長張嘉哲等都到場，肯定許淑華對教育的重視與資源的投入。

許淑華表示，德興國小最初由在地祭祀公業無償提供土地、地方樂捐興建教室而成，之後以老背少方式增建、重建、搭建迄今，地方鄉親都希望能有新校舍，讓老師教學與學生學習更加舒適，感謝縣府同仁的努力，順利爭取到教育部全額補助、順利開工，期盼兩年後啟用，孩子能有更好的學習環境。

縣政府指出，德興國小於民國44年創立，現今校舍為民國63年起陸續分期建造，主體構造為加強磚造，已達報廢年限，雖經建物補強，但多處呈現天花板橫樑龜裂、鋼筋裸露、牆壁龜裂、滲水、滴水、壁癌嚴重、牆壁磁磚脫落；經全力爭取及地方、縣議會的支持，獲教育部補助1億4037萬6000元辦理校舍改建，重建工程於113年9月完成發包，12月24日動土、25日開工，工期660日曆天，預計115年10月完工，其規劃設計符合最新法規，且為具在地文化特色的無障礙綠建築，二層樓高的教育大樓擁有14間教室、4間廁所、8座樓梯。