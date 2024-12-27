　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

傳與川普政府達成協議接收非法移民　瓜地馬拉否認

▲▼ 瓜地馬拉國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲瓜地馬拉已經與美國新政府過渡團隊進行初步而且積極的接觸，但從未討論過接收被驅逐非法移民的問題。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者李登文瓜地馬拉市26日專電

針對外媒報導，瓜地馬拉已與即將上任的美國川普政府達成協議，願意接收遭美國驅逐出境的中美洲非法移民。瓜國外交部26日晚間發表聲明，澄清沒有和美國川普團隊討論過，或是達成任何移民相關協議。

根據英國路透社引述瓜國不具名官員的說法，瓜地馬拉願意接受遭美國驅逐出境的中美洲國家非法移民，就是為了和未來的川普政府建立良好關係。

瓜地馬拉外交部發表聲明強調，瓜國儘管已經與美國新政府過渡團隊，進行初步而且積極的接觸，但從未討論過接收被驅逐非法移民的問題。至於外媒引述不具名消息來源的報導，並不代表瓜地馬拉政府的立場。

聲明中重申，瓜國和美國的關係正處於歷史性的關鍵時刻，任何有關移民的討論，將以彼此尊重的方式進行，同時也要符合美國和瓜地馬拉，超過175年雙邊關係的價值觀和原則。

所謂瓜地馬拉再次同意接收美國驅逐的非法移民，起因於川普（Donald Trump）在2019年總統任內，和瓜地馬拉談判達成的「庇護合作協議」（Asylum Cooperative Agreements），也被稱為「安全第三國」（safe third country）協議。根據該協議，前往美國尋求庇護的移民，必須首先在瓜地馬拉提出申請，並且獲得資格後，才能申請前往美國。

同時根據協議，美國也可以將被驅逐的非法移民，送至瓜地馬拉，由瓜國進行後續安置處理。該協議曾引起瓜國政府和民間的強烈反對和批評。但川普以提高關稅的手段施壓，迫使瓜地馬拉簽下協議。該協議一直到2021年才由美國總統拜登（Joe Biden）以人道考量宣布取消。

不過在誓言打擊非法移民的川普當選後，瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）接受媒體專訪，就曾憂心表示不排除川普會重啟「安全第三國」，再次施壓瓜地馬拉接受該協議。（編輯：田瑞華）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
焦凡凡亮1克拉約70萬鑽戒！　婁峻碩套牢她
LIVE／柯文哲直奔新竹探望老父
陳菊腦血管阻塞！　醫揭「發作前8信號」常被忽略
快訊／7縣市低溫特報！　明起急凍跌破10度
整理168頁起訴書！翟神愣「證據就這樣」：正常不會判有罪
快訊／應曉薇疑有「兩本護照」！　讓交保卡關

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

擔下「代理總統」一職　南韓副總理崔相穆沉痛發聲！

傳與川普政府達成協議接收非法移民　瓜地馬拉否認

驚悚！跳火舞火苗噴到重機　引發連環火燒車、舞者也著火

NASA太空人滯留宇宙過耶誕　禮物哪來的？他揭密：小精靈送的

日Suzuki前會長鈴木修逝世　享耆壽94歲！日本輕型車推手

澳洲國家公園叢林大火　延燒面積相當整個新加坡

快訊／南韓「代理總統」韓悳洙遭國會通過彈劾！　執政黨怒喊無效

中國外長王毅擬明年2月訪日！　有望「親自邀請」石破茂訪中

國債突破1179兆！馬斯克要砍政府開支：不解決問題「美國將破產」

法高鐵疾駛中！司機跳軌身亡　列車400乘客生還關鍵曝光

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

館長看完起訴書喊「沒挺錯人」　稱柯文哲清廉嗆北檢：錢在哪？

黃國昌聽檢察官論告犯罪事實　氣到離席：必須出來呼吸一下

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

#黃國昌 看 #柯文哲 含淚嘆「關4月反應變慢」：還是熟悉的阿北

謝娜缺席婚禮…為陳喬恩戴白紗　喊話Alan「多多包容」逼哭她

張啓楷激動喊： #柯文哲 應該有機會出來！

擔下「代理總統」一職　南韓副總理崔相穆沉痛發聲！

傳與川普政府達成協議接收非法移民　瓜地馬拉否認

驚悚！跳火舞火苗噴到重機　引發連環火燒車、舞者也著火

NASA太空人滯留宇宙過耶誕　禮物哪來的？他揭密：小精靈送的

日Suzuki前會長鈴木修逝世　享耆壽94歲！日本輕型車推手

澳洲國家公園叢林大火　延燒面積相當整個新加坡

快訊／南韓「代理總統」韓悳洙遭國會通過彈劾！　執政黨怒喊無效

中國外長王毅擬明年2月訪日！　有望「親自邀請」石破茂訪中

國債突破1179兆！馬斯克要砍政府開支：不解決問題「美國將破產」

法高鐵疾駛中！司機跳軌身亡　列車400乘客生還關鍵曝光

金門男險遭詐100萬！陷女網友愛情騙局　邀投資急衝郵局想匯款

從比利時運K他命！3嫌落網　台、比首次司法互助跨境取證

2024新住民10大新聞出爐！「汙名化報導」居首　兩岸同婚也上榜

無法被丈夫滿足！妮可基嫚與小鮮肉大玩BDSM　《乖女孩》自願當小狗

埔里10大必訪咖啡廳推薦！遠離城市喧囂　森林樹屋裡享受靜謐角落

LIVE／柯文哲交保剛過火爐回家　又直奔新竹探望老父

焦凡凡亮1克拉約70萬鑽戒宣布嫁了　婁峻碩買寶格麗套牢她

阿緯突然出現陰影　小杰悼痛失四個兄弟

16歲少女與阿姨雙載遭撞飛　惡劣駕駛害「斷牙+斷腳」竟落跑

2人就發車！旅行社推「飯店–機場」接送350　搶中部旅遊市場

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

哈薩克墜機38死　是俄羅斯飛彈造成

AV女優生下「繼兄的孩子」　曬溫馨全家福

烏克蘭首次「活捉」北韓士兵！俘虜畫面曝

姊姊指一下　3歲童掉進下水道瞬間滅頂

柯文哲遭起訴　紐時：加劇台灣政治分裂

21歲網紅一口氣「灌整瓶烈酒」秒倒地暴斃！

即／韓「代理總統」韓悳洙遭國會通過彈劾！

北韓名校女大生窮到下海　高官爽吃嫩妹

健身教練打人被關　崩潰喊不能訓練了

英國巨石陣為何建造？5000年謎團解開

用AI預測壽命　「死亡時鐘」App竄紅

義民宅氣爆　52歲台灣籍女子遺體尋獲

聖誕狂歡「拐杖糖整根塞下體」！X光曝

美稱俄防空系統釀墜機　機長最後對話曝

更多熱門

相關新聞

國債攀升！馬斯克：不解決問題美國將破產

國債攀升！馬斯克：不解決問題美國將破產

美國國債在11月15日首次攀升至36兆美元（約新台幣1179兆元），可是債務仍持續飆漲，未見放緩跡象。特斯拉執行長馬斯克近日在社群平台X警告，如果不解決國債不斷攀升的問題，那麼美國可能將面臨破產。

美首宗人類禽流感重症病例出現基因突變

美首宗人類禽流感重症病例出現基因突變

川普將上任　中國留學生憂入境與居留限制

川普將上任　中國留學生憂入境與居留限制

紐約地鐵平安夜砍人　女被割喉爆血

紐約地鐵平安夜砍人　女被割喉爆血

聖誕節送貨壓力太大　「80多個包裹」丟樹林

聖誕節送貨壓力太大　「80多個包裹」丟樹林

關鍵字：

瓜地馬拉美國非法移民北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

快訊／柯文哲3000萬交保了！時隔114天首度現身

即／柯文哲押114天　3000萬交保

國中女6天沒上學班導找人　意外揭淫父惡行

奧運冠軍樊振東宣佈退出世界排名 「不參賽就罰款」成最後一根稻草

五月天宣布「跨年免費唱」　搶票資訊曝光

柯文哲3000萬交保　檢：各位可不相信檢察官，但證據就在眼前

即／林秉文出境落跑　新北地院認「顯已逃匿」發布通緝

柯文哲獲保3000萬　「橘子」成檢方最大敗筆

柯律師砲火猛！靈魂3問檢方「柯怎知會搜索？」

快訊／黃國昌妻替柯文哲辦保！　雙手合十現身再對鏡頭比YA

強烈大陸冷氣團明殺到！跌破10℃時間曝

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！

快訊／17歲少女遭性侵輕生！麥當勞二度發聲道歉了

更多

最夯影音

更多

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

館長看完起訴書喊「沒挺錯人」　稱柯文哲清廉嗆北檢：錢在哪？

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面