國債突破1179兆！馬斯克要砍政府開支：不解決問題「美國將破產」

▲美國國債持續飆升，被川普欽點掌管政府效率部的馬斯克警告，不解決國債的話美國恐將破產。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國國債在11月15日首次攀升至36兆美元（約新台幣1179兆元），可是債務仍持續飆漲，未見放緩跡象。特斯拉執行長馬斯克近日在社群平台X警告，如果不解決國債不斷攀升的問題，那麼美國可能將面臨破產。

美國金融交易和預測市場Kalshi最近在X上發布美國未償還債務的統計圖，表示美國國債已突破36兆美元大關，顯示政府的開支問題嚴重。不過，Kalshi對未來抱持樂觀態度，認為這一問題「在數十年來首次出現潛在解決方案」，因為當選總統川普新成立的政府效率部（DOGE）正在努力削減聯邦預算。

We either fix this or go de facto bankrupt https://t.co/hmjpx6uBfd — Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2024

Kalshi預計，DOGE削減美國政府高達2500億美元（約新台幣8.2兆元）的開支的機率為36%，且有11%的機率削減高達1兆美元（約新台幣32.77兆元）的開支，讓Kalshi對美國未來富有信心。

Kalshi的貼文在網上曝光後，被川普欽點掌管DOGE的馬斯克立即轉發了這篇貼文，並以簡短而有力的語句警告，「我們要麼解決這個問題，要麼就實際破產」。作為全球最具影響力的企業家之一，馬斯克的評論立即引發了廣泛討論。不少人認為他點出了美國財政赤字失控的核心問題，呼籲各界關注並推動改革。