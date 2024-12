國債突破1179兆！馬斯克要砍政府開支：不解決問題「美國將破產」

▲美國國債持續飆升,被川普欽點掌管政府效率部的馬斯克警告,不解決國債的話美國恐將破產。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

美國國債在11月15日首次攀升至36兆美元(約新台幣1179兆元),可是債務仍持續飆漲,未見放緩跡象。特斯拉執行長馬斯克近日在社群平台X警告,如果不解決國債不斷攀升的問題,那麼美國可能將面臨破產。

美國金融交易和預測市場Kalshi最近在X上發布美國未償還債務的統計圖,表示美國國債已突破36兆美元大關,顯示政府的開支問題嚴重。不過,Kalshi對未來抱持樂觀態度,認為這一問題「在數十年來首次出現潛在解決方案」,因為當選總統川普新成立的政府效率部(DOGE)正在努力削減聯邦預算。

We either fix this or go de facto bankrupt https://t.co/hmjpx6uBfd