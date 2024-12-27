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川普將上任！中國留學生憂入境居留限制　哈佛建議「提前返校」

▲▼哈佛大學。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈佛大學提醒學生需預留返美時間，避免可能出現的限制與行政延宕。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者廖漢原紐約26日專電

美國川普新政府將在明年1月20日就任，預料將提高移民與留學生居留及入境限制。美國媒體報導，多間大學在川普當選後，陸續呼籲假期間離境的留學生在新政府就職前返美，不少中國留學生憂心入境、簽證與未來尋求居留都將面臨限制。

美中競爭與關係變化，中國赴美留學生，特別是科學、技術、工程與數學（STEM）項目學生減少。「華爾街日報」（The Wall Street Journal）引述美國國際教育協會（Institute of International Education）11月的資料，全球在美留學生，印度以33萬1602人居首位，中國為27萬7398人居第2。兩國人數超過在美國際學生的一半。

川普（Donald Trump）首任期間，對研讀科技的中國留學生限制簽證，特別是來自中國院校與軍工業有關係的研究生及博士研究員。美國國務院資料顯示，過千名中國學生與研究人員在2020年被取消美簽，拜登（Joe Biden）執政期間撤銷部分穆斯林國家旅客入境限制，但部分中國學生仍無法取得學生與研究簽證。

如今在美就學的20多萬中國留學生對川普重回白宮感到不安，校方簽發的入學許可不代表可獲得美國使領館的就學簽證。中國駐芝加哥總領事館14日在官網貼文建議，中國留學生應盡量減少不必要跨國旅行。

川普可能重新簽署國際學生入境限制，在大量留學生就學的加州、紐約、芝加哥等地引起校方與留學生的高度關切，不少有意畢業後在美居留者得另尋簽證安排。

有線電視新聞網（CNN）報導，在上學年度有1萬7000多名國外留學生的南加州大學（USC）於國際服務網站提醒學生，由於不確定政府是否會簽署相關行政命令，明年1月13日春季班開課前入境才是安全之道。

哈佛大學（Harvard University）也提醒學生，在明年春季班開課與1月金恩博士（Martin Luther King）紀念日假期前需預留返美時間，避免可能出現的限制與行政延宕。

康乃爾大學（Cornell University）國際學習部門11月向國際留學生發出指引，建議離開美國的學生在明年1月21日春季班開課前赴美，或向校方諮詢旅遊計畫並準備好可能出現延誤。

校方指出，新政府就任後，對外籍人士的入境限制可能生效，川普首任期限制入境國家包括吉爾吉斯、奈及利亞、緬甸、蘇丹、坦尚尼亞、伊朗、利比亞、北韓、敘利亞、葉門與索馬利亞，中國與印度可能也將列入。

川普曾在競選期間指在美外國留學生畢業後應該獲得綠卡，不過競選團隊說明，經過嚴格審查的頂尖人士才可能獲准。

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